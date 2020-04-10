小熊維尼與韓國大創櫻花季新品登場！造型擺飾超浪漫　水壺長出耳朵萌翻

編輯／Emily 圖／翻攝自blog.daiso.co.kr、store.disney.co.jp

櫻花的季節到來，韓國大創與迪士尼小熊維尼合作，推出一系列粉嫩櫻花商品。呆萌的小熊維尼搭配花朵唯美又浪漫，有水杯、文具…等實用商品，也有維尼與小豬的玩偶吊飾和造型擺設，吊飾掛在包上俏皮可愛，擺設放在家裡，還能增添春天氣息。

#造型擺飾

小熊維尼櫻花系列有推出兩款造型擺飾，一款是玻璃罩子造型，裡面是抱在一起的維尼與小豬，兩人站在開花的草地上笑得好開心。另一款是壓克力板擺飾，外圍有一圈花瓣，中間是擁抱的維尼、小豬。

▲玻璃罩子擺飾售價5,000韓元（約台幣122元）、壓克力板擺飾售價3,000韓元（約台幣73元）。



#玩偶吊飾

玩偶吊飾有維尼、小豬兩款，他們的頭上戴了一朵櫻花，整個萌度加倍，掛在包包上可愛又有春天氣息。

▲維尼、小豬玩偶吊飾售價2,000韓元（約台幣49元）。



#水杯系列

如果嫌上面的商品無用，可以考慮水杯系列，一款是有著小熊維尼頭型蓋子的環保水壺，黃色熊耳朵也太Q。

▲小熊維尼頭型水壺售價2,000韓元（約台幣49元）。



另外兩款分別是粉色的櫻花隨行杯和玻璃水杯，看起來唯美浪漫。

▲玻璃杯售價1,000韓元（約台幣24元）、櫻花隨行杯售價3,000韓元（約台幣73元）。



#文具雜貨

喜歡寫手帳本的話，絕對不能錯過可愛的小熊維尼貼紙以及美美的櫻花紙膠帶，快買來裝飾你的筆記本。另外還有磁鐵小書籤、裝禮物的紙袋和AirPods殼吊飾，粉嫩櫻花造型讓人全部都想要。

▲貼紙與紙膠帶組售價3,000韓元（約台幣73元）、磁鐵小書籤售價1,000韓元（約台幣24元）。



▲耳機殼吊飾售價2,000韓元（約台幣49元）、禮物紙袋售價1,000韓元（約台幣24元）。



除了大創有小熊維尼商品，日本迪士尼先前有一款可以依出生時的身高、體重訂做的娃娃，最近推出白色小熊維尼限定款。這隻維尼全身變白，衣服改成金黃色，比原本模樣更可愛，一樣可以客製化身高、體重，並在腳底寫上名字和生日，訂做一隻售價4,895日圓（約台幣1,352元）。

►奇奇蒂蒂變身飯店員工！必備「請勿打擾」門牌 迷你行李箱手機殼萌翻

►迪士尼娃娃變清涼雪酪色系！果汁黃小熊維尼萌度加倍、粉嫩熊抱哥好少女