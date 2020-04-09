朴敏英這次不走幹練OL風　「溫柔針織色調」真的超療癒

如果你也因為最近的新冠肺炎（COVID-19）搞得心很累，那麼最近由朴敏英及徐康俊主演的這部韓劇《天氣好的話，我會去找你》絕對能夠治癒大家疲憊的心。

《天氣好的話，我會去找你》走得是溫馨小品路線，四集下來，整部戲從聽覺到視覺都讓人看得非常舒服，裡面翻書的紙聲、朗讀詩詞的唇齒音、輕柔的配樂穿插於每幕之間，讓你不用用力地讀懂劇情，卻能緩緩地進入故事，也更能夠輕鬆地融入劇情。

在 Instagram 查看這則貼文 JTBC 드라마 공식 인스타그램（@jtbcdrama）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 22 日 上午 12:57 張貼

33 歲的朴敏英和 26 歲的徐康俊這次搭檔演出《天氣好的話，我會去找你》，光是視覺就令人超滿足！網友都大讚兩人清新的好氣質非常相配，雖然相差 7 歲卻一點都不像姊弟戀，是2020年最令人心動的組合之一！

在 Instagram 查看這則貼文 JTBC 드라마 공식 인스타그램（@jtbcdrama）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 27 日 下午 9:31 張貼

視覺的安排更不在話下，還記得當初《延禧攻略》之所以造成話題，除了霸氣的魏瓔珞外，也因為濃郁厚重的古典「中國傳統色」成功吸引目光。這次《天氣好的話，我會去找你》，同樣在色調中下足功夫，由淺到深堆疊顏色的畫面，實在是太唯美了！

劇中角色的穿衣設定也非常講究，尤其是因為《金秘書為何那樣》、《她的私生活》掀起 OL 正裝風潮的朴敏英，一改過往俐落裝扮，穿起慵懶的針織材質，加上招牌的浪漫捲髮及清澈眼神，真的是溫柔的令人陶醉！

今天 COSMO 要帶著大家進入這部劇，細細品嚐女主角穆海媛（朴敏英 飾演）的溫柔穿搭搭配唯美色調，想要更換風格卻一直卡關的話，不如就一起看下去吧！

溫柔穿搭技巧 1：高領針織衫





劇中的朴敏英經常穿著高領類型的上衣，不論是單穿，或是作為打底衫搭配背心或外套，通通少不了它的存在。比起圓領或是 V 領毛衣，寬高領加上長袖子更能襯托角色氣質，既柔軟又有靈氣。

溫柔穿搭技巧 2：高領＋開襟針織外套





當針織高領＋開襟針織外套相遇時，就是優雅與氣質的化身，穆海媛在首爾的大提琴培訓班擔任老師時，多是這樣沈穩的打扮。

從都市到鄉村、從冰凍到暖化，其實製作團隊也利用服裝的配色來呈現海媛的內心變化，相對於回到鄉下北峴里，在首爾的海媛打扮看起來比較端莊。

在首爾這個時期的裝扮，海媛因為遭到院長和學生的人格侮辱，所以全身都是以深色系為主，代表著她冰冷且不願打開心門的情緒！

但當海媛回到北峴里重新遇見溫暖的林恩燮（徐康俊 飾演），一樣的高領配上開襟針織外套，卻換成了一身活潑的粉藍色系，都是溫柔卻是天差地遠的感覺～

溫柔穿搭技巧 3：高領＋針織背心





針織背心是朴敏英在劇中曝光率相當高單品，這件 COVETBLAN 薰衣草紫針織背心，落肩的設計模糊肩線位置，整個人的輪廓會比較柔和，搭配深一點的紫色針織長裙及乳白色的高領針織衫，完美示範了 2020 年針織套裝的流行趨勢啊！

在 Instagram 查看這則貼文 디스패치 스타일（@dispatch_style）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 26 日 下午 6:59 張貼

劇中造型師不只把色調的重點放在服裝上，連與環境的搭配也不馬虎，在海媛與恩燮兩個人單獨相處時，就以深色調背景及紫色服裝代表著過去的難堪及與恩燮微微曖昧的氛圍！

這樣薰衣草紫與乳白色的組合在短短四集就出現了兩次，想必你也該知道這個配色在今年的重要性了吧～

溫柔穿搭技巧 4：毛呢背心





除了外出服，穆海媛就連整頓民宿時穿的居家服也超時髦！繽紛配色的毛衣搭在米白色的毛呢背心裡，這樣的話就算下身是棉褲也一點都不違和，原來歐逆除了正裝，也能把 OUTDOOR 休閒穿的很好看～

不論是高領或是圓領的毛呢背心，朴敏英都能輕鬆駕馭，但把成套穿得溫柔的前提，就是要跟粉嫩色的單品搭配，例如寶貝藍或是薄荷綠，是不是又亮眼又可愛呢？

溫柔穿搭技巧 5：繽紛圖騰毛料單品

在 Instagram 查看這則貼文 박민영 Minyoung Park（@rachel_mypark）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 18 日 上午 1:12 張貼

比起之前角色的幹練強勢，這次朴敏英在劇中卻是內斂堅強地保護著受傷的內心，所以服裝上的選擇多以毛料的材質為主，然後搭配複雜的幾何圖騰，再以不同的顏色當作心情的寫照。

大地色系是最好搭配繽紛色彩的顏色，能夠好好的作為配角襯托其他單品，也是避免視覺太突兀的柔和色，算是非常溫柔的選擇！

別以為彩色的編織紋路只適合嬉皮風格，可以選擇圖騰佔比較少面積的單品，你看穿在朴敏英身上的這件根本不會有這樣的聯想，反而有種的溫暖好抱的感覺

《天氣好的話，我會去找你》才播四集而已，女主角的穿搭細節就這麼多，想當然後續的劇情發展一定超讓人期待，其中徐康俊與朴敏英的「日系純愛」也會是撫慰人心的看點～

台灣由愛奇藝台灣站自 2/25 起每週二三播出

文／柯夢波丹 圖／JTBC《天氣好的話，我會去找你》、IG@JTBCDRAMA、IG@RACHEL_MYPARK

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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