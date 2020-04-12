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《鬼媽媽》39歲金泰希生完兩胎嫩到炸　獨家「抗老煎餅」食譜大公開

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▲金泰希 。（圖／柯夢波丹提供）

韓國演藝圈公認的天然美女金泰希，自從和Rain結婚，當了二寶媽之後，就鮮少出現在螢光幕前，這次睽違五年再次回歸小螢幕，接棒《愛的迫降》，出演溫馨喜劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》，而第一集收視破6%，迎來網路一片好評，金泰希果真讓粉絲沒白等呀～

▲金泰希 。（圖／柯夢波丹提供）

金泰希在《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》飾演鬼魂媽媽車瑜理，因為車禍過世，在變成鬼魂後，一直想陪伴在剛出生的女兒身邊，之後更意外獲得重生機會變成人，但這是一個考驗，要在 49 天重新回到老公曹鋼（李奎炯 飾）和女兒棲旴的身邊，若成功的話就能繼續當人類．

而身為兩個女兒媽媽的金泰希，在《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》這部劇中，精湛的演技將車瑜理這個角色，表現的絲絲入扣，每一幕都有讓劇迷可以大哭的點呀！

39歲的金泰希，在韓國演藝圈中，她那知性氣質的美依舊是讓人非常難忘，並且無法取代，她也在今年韓國百大美女排行榜中， 輕鬆取的最美女星冠軍，強壓宋慧喬、漂亮姊姊孫藝珍，還有全智賢...等知名女星．

甚至有韓國網友表示，如果不講金泰希這次在《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》中扮演媽媽的這個角色的話，根本就看不出來她在演媽媽，還以為又是一部浪漫王子和公主的偶像劇．

因為金泰希在劇中的造型實在是嫩到爆，清新的包包頭、甜美的雙麻花辮、浪漫的長捲髮，根本就是少女呀～

《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》金泰希嫩感劇照

▲金泰希 。（圖／柯夢波丹提供）

金泰希無論是任何扮相，完全看不出有老態，甚至也沒有一絲媽媽味，尤其是生過兩胎的她，身材依舊維持的非常好，快來看看她的飲食運動菜單．

盡量只吃自己煮的食物

金泰希曾在韓綜《Get It Beauty》分享，她維持身材的祕訣就是自己煮來吃，本身就喜歡料理的金泰希曾說，因為自己的食量比較大，所以一亂吃外食，不控制熱量，就會非常容易發胖呀！

而自己煮來吃可以控制食物的熱量，她在料理時會掌握少油少鹽的烹調原則，盡量是以最健康的方式來料理，這樣吃的健康，也不會讓身體吸收過多無用的熱量和脂肪．

山藥養生

另外金泰希在節目上也曾分享過，她的私房料理就是為山藥煎餅，這個煎餅甚至還有抗老煎餅的封號，將磨碎的山藥與麵粉攪和，以少許油煎製即可。

山藥熱量低、富含纖維素能增加飽足感，從而抑制食慾，有助於控制飲食，另外也能促進腸胃蠕動，防止便秘，同時更具抗老化的效果。

不刻意少吃肉

很多女星會在減肥時刻意少吃肉，並且多吃蔬菜，但金泰希認為肉是身體的補藥，因此就算產後減肥時，飲食也沒有戒掉肉類，只是變換烹飪的方法，盡量以蒸煮的方式，降低肉的脂肪．

喝流質食物快速瘦身

金泰希表示自己不建議用這種方式減肥，對身體不健康，但是她之前是為了飾演病患，才要特別為戲減肥瘦出病人的脆弱消瘦感，而當時她選擇利用流質食物減肥法！

也就是說金泰希當時所有進食的食物，都是流質非固體，像是粥、果汁、燕麥飲...等，讓食物能快速的被排出，不累積多餘的脂肪，因此而短時間內瘦了四公斤！

多吃富含維生素C和E的水果

多吃水果對身體好！但吃不對水果可是會發胖的喔，而金泰希在水果的選擇上，會多吃含維生素C和E的水果和蔬菜，像是草莓、水蜜桃、柑橘類以及深綠色蔬菜...等，而且還能幫助皮膚恢復彈性喔．

每天喝足2公升的水

多喝水這件事不用多說了！金泰希分享她也跟每個女星一樣，每天都會認真的喝足2公升的水，能幫助體內代謝循環，讓減肥不容易有停滯期，另外喝足量的水也有助於消水腫喔．

多喝紅豆水

除了白開水之外，金泰希一週也會喝兩次無糖紅豆水，適量的喝紅豆水能有效幫助下半身消水腫，甚至可調理月經令女生臉色更紅潤，這也是金泰希好氣色的關鍵．

產後六個月瘋狂運動

金泰希最讓人讚嘆的是，生完兩胎後都能快速恢復產前身材，而金泰希分享，自己會在產後的六個月內認真運動，因為這個時候是女人減肥的黃金期，一定要好好把襪，趁這段時間認真減肥，就能快速回到產前體重．

做瑜伽

至於金泰希平日的運動則是做瑜伽，利用瑜伽伸展拉筋，同時訓練身體的核心和穩定度，讓身材的線條維持在一個最好的狀態．

文／柯夢波丹　圖／TVN@FACEBOOK、IG@OLIVIALAUREN_OFFICIAL、@TVN

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 金泰希, 鬼媽媽, 瘦身, 飲食
fashion.net

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