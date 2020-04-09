塑膠袋Hello Kitty見過嗎？UNIQLO新聯名創意玩轉凱蒂貓　可愛爆棚

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供、翻攝自IG@uniqlo_taiwan

日本時裝品牌UNIQLO這個春天又將迎來眾多可愛聯名商品，四月精選UT系列中，邀請日本明星御用設計師吉田YUNI打造了「HELLO KITTY T-Market」系列，利用了日常元素與幽默的手法，重新詮釋出你絕對沒看過的凱蒂貓！此外，也同時推出了「迪士尼公主與反派角色」UT，超Ｑ的圖案充滿創意，讓大人們也能毫無顧忌重拾童心。

UNIQLO攜手設計師吉田YUNI打造「HELLO KITTY T-Market UT」系列，本次以「市場」為主題，運用了吉田精緻、懷舊、可愛又帶有點奇幻的特色，將水果、花朵、冰淇淋等食物元素排列成Hello Kitty的圖像，令人驚嘆的是，就連一個裝滿食物的塑膠袋，都能讓人一秒聯想到Hello Kitty。

利用香蕉、刀叉、餅乾等等物品，甚至是咬了兩口的麵包，排列出「HELLO KITTY GIVES YOU SMILES」的字母意象，還有耳朵穿上高跟鞋的美樂蒂，都顛覆了大家對Hello Kitty一成不變的傳統印象，KITTY粉們這次真的不容錯過。

雖然曾與Hello Kitty推出聯名商品的品牌多到數不清，但是這些模樣的Hello Kitty你絕對沒見過，獨特的設計概念充滿創意，讓人有不斷的驚喜感，全系列將於4月13日正式開賣，除了女裝外更推出女童款式，售價NT＄590。

而「迪士尼公主」也是人氣非常高的聯名對象，不過UNIQLO這次特別將「反派角色」如壞皇后、黑魔女等囊括入聯名系列，推出多款「迪士尼公主與反派角色UT」，並且運用許多大人才懂的詼諧標語、圖案，有別於單純的兒童風格，讓大人們也能理直氣壯穿上喜歡的迪士尼角色，重拾童心就這麼簡單。

「圖片Ｔ」的設計是時下非常流行的款式，就算是大人穿也不用擔心過於童趣，以自嘲方式表現童話故事與理想的差距，特別的反派角色款式更是必收，本系列版型採落肩的設計，營造出寬鬆、休閒感，售價為NT＄590，現已販售。

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