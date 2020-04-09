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可愛到融化！樂高《超級瑪莉歐》台灣開放預購　送蘑菇磚塊好療癒

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▲lego super mario。（圖／翻攝自Youtube樂高）

▲樂高超級瑪莉歐組合在台開放預購。（圖／樂高提供、翻攝自Youtube樂高，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

丹麥玩具公司樂高之前宣布與日本任天堂合作，推出劃時代全新產品「樂高超級瑪利歐」，首度在樂高玩具上裝置液晶螢幕，在樂高世界與其他角色互動、搜集金幣，創造新的數位玩法，令人興奮的是，首波入門盒組「樂高瑪利歐冒險主機」將在台上市，4／8起開放預購登記，且預購就送超級可愛的蘑菇磚塊組！

▲樂高超級瑪莉歐組合在台開放預購。（圖／樂高提供）

▲蘑菇磚塊組啊是不是超Cute的！

「樂高瑪利歐冒險主機」是樂高超級瑪利歐系列的入門盒組，也是唯一附有樂高瑪利歐互動人偶的盒組，配有7種不同的互動積木磚，與未來將陸續公開的各式擴充組相容，每一組新的擴充組將解鎖不同的關卡與人物。

▲樂高超級瑪莉歐組合在台開放預購。（圖／樂高提供）

▲樂高瑪利歐冒險主機，售價1,999元。

▲lego super mario。（圖／翻攝自Youtube樂高）

▲lego super mario。（圖／翻攝自Youtube樂高）

套組內獨有的樂高瑪利歐互動人偶在眼睛、嘴巴與肚子的位置皆設置了液晶螢幕，以展現對各種動作、顏色與互動積木磚的即時反應，同時也內建喇叭以即時播放瑪利歐遊戲的經典音效與配樂，能夠完整重現電玩遊戲的感受。

▲lego super mario。（圖／翻攝自Youtube樂高）

▲lego super mario。（圖／翻攝自Youtube樂高）

▲lego super mario。（圖／翻攝自Youtube樂高）

此外，還有吞食花翹翹板組合，由217個零件組成，內附有「蘑菇」與「烏龜」人偶，以及可延長遊戲時間的時間磚塊，能夠幫助玩家練習如何蒐集金幣，為樂高超級瑪利歐冒險帶來更多挑戰，而庫巴魔王的城堡對決組合，則由1,010個零件組成，內附有「庫巴」、「枯骨烏龜」、「害羞幽靈」、「火焰泡泡」，以及時間磚塊與問號磚塊，以幫助玩家獲得遊戲中的獎勵；打敗庫巴以贏得最終魔王挑戰。

▲樂高超級瑪莉歐組合在台開放預購。（圖／樂高提供）

▲吞食花翹翹板組合，售價1,199元。

▲樂高超級瑪莉歐組合在台開放預購。（圖／樂高提供）

▲庫巴魔王的城堡對決組合，售價3,599元。

樂高表示，超級瑪利歐全系列將於8／1正式上市，首波入門盒組「樂高瑪利歐冒險主機」即起至5／7開放預購，消費者可至官方旗艦館或授權專賣店進行預購，預購成功再加碼送出「超級蘑菇磚塊組」。

關鍵字：

樂高, LEGO, 積木, 玩具, 超級瑪莉歐, 預售
fashion.net

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