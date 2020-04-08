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幸福光芒遮不住！曾之喬「嫩白美肌」拿下凡士林代言

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▲▼曾之喬「發光美肌」拿下凡士林代言 。（圖／翻攝自FB、品牌提供）

▲曾之喬除了天生好底子，美麗的肌膚靠養出來。（圖／翻攝自FB/曾之喬）

記者曾怡嘉 / 台北報導

喬喬膚況好早不是秘密，凡士林這回邀來肌膚好到發光的曾之喬擔任代言人，可說是強強聯手。出席活動或私底下總被人問到肌膚如何保養，她分享一亮遮三醜，自認身體肌膚其實並不完美，但就靠著天天塗抹身體乳，簡單保養也能養出亮透肌膚。

▲▼曾之喬「發光美肌」拿下凡士林代言 。（圖／翻攝自FB、品牌提供）

隨著夏天即將到來，肌膚還沒沒回來怎麼辦？凡士林水感亮白修護潤膚露，自去年推出即受到許多好評推薦，標榜快速吸收且清爽不黏，塗在肌膚上完全不負擔。10倍菸鹼醯胺亮白成分，能夠擊退暗沉，潤澤美白一次達成。有鑑於夏日膚溫高，潤膚露中也加上清新薄荷涼爽配方，除了能夠提升肌膚的保水性，使用感也更升級。

▲▼曾之喬「發光美肌」拿下凡士林代言 。（圖／翻攝自FB、品牌提供）

新婚最近又開了YouTube頻道的喬喬，工作忙碌的她偏好簡單保養，她分享水感亮白潤膚露的質地水潤清透，非常好吸收，每次在擦小腿、大腿的時候，大概只要來回推個三次，就可以很均勻的在皮膚上，並且很快吸收進去。

▲▼曾之喬「發光美肌」拿下凡士林代言 。（圖／翻攝自FB、品牌提供）

除了身體肌膚保養外，她也曾公開分享很注重養生，吃入口的食物都會挑選，維持正常作息，適時運動自然能讓膚況不差。和一般女生不同，她越累的時候反而保養更認真，這非常時期偷懶，小心膚況會變更差。

▲▼曾之喬「發光美肌」拿下凡士林代言 。（圖／翻攝自FB、品牌提供）

▲凡士林 水感亮白修護潤膚露，350ml，399元。

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關鍵字：

曾之喬, 代言, 凡士林, 保養, 身體保養
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