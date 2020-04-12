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防疫社交距離一公尺到底有多遠？超萌兔子、刺蝟排排站　讓你看圖秒懂

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@maxwellpepper、「好可愛星球 Lovely Planet」授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，大家除了減少外出，與人相處還需保持特定的社交距離。依照衛福部所提醒的，人與人在室內應該維持1.5公尺以上的距離，在室外則須維持1公尺以上，數字聽起來是不是很沒概念呢？臉書專頁「好可愛星球」就利用兔子、倉鼠、刺蝟…超萌動物來表達社交距離，讓你一看就懂。

「好可愛星球」用超萌動物來表達1公尺的長度，讓你瞬間看懂到底有多遠，在跟別人接觸時，就會記得自動保持安全社交距離囉！兔子一隻約35公分，1公尺就該保持3隻兔子的距離。天竺鼠一隻約25公分，1公尺大概是4隻天竺鼠。

▲動物社交距離插畫。（圖／好可愛星球提供）

▲動物社交距離插畫。（圖／好可愛星球提供）

刺蝟比兔子略小一點，1公尺請保持5隻刺蝟的距離。蜜袋鼯是跟刺蝟一樣特別的小寵物，體型約16-20公分，大約6隻的距離才夠安全。

▲動物社交距離插畫。（圖／好可愛星球提供）

▲動物社交距離插畫。（圖／好可愛星球提供）

迷你的倉鼠跟小雞要隔幾隻才夠遠呢？倉鼠要10隻、小雞則要14隻，真想看牠們排隊站成一列的模樣，一定超級療癒。

▲動物社交距離插畫。（圖／好可愛星球提供）

▲動物社交距離插畫。（圖／好可愛星球提供）

不只台灣，全世界都在宣導要保持社交距離，外國藝術家IG@maxwellpepper就用一系列插畫來表達6呎（約183公分）的距離，用圖畫把數字視覺化，讓人更有概念。

這段距離長度大概是兩隻黃金獵犬或兩隻躺著的貓咪，看了圖片瞬間理解。麋鹿頭上的角寬度居然也達到6呎，跟一輛車的前頭寬度差不多。

▲動物社交距離插畫。（圖／好可愛星球提供）

▲動物社交距離插畫。（圖／好可愛星球提供）

用家具來表示的話，一張床或一張長型沙發也差不多有6呎。它也可能是一個浴缸的長度，或是餐桌左右兩端的距離。

▲動物社交距離插畫。（圖／好可愛星球提供）

▲動物社交距離插畫。（圖／好可愛星球提供）

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關鍵字：

新冠肺炎, 社交距離, 動物, 插圖
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