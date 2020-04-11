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法國女人40歲還能戀愛　「要照顧好自己，愛情才可能發生」

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▲女性,女生,獨立,單身。（圖／unsplash）

▲自己能獨立自主，才能享受真正的愛情。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

對於多數法國人而言，愛情是可以很純粹的。

愛就是愛，對於金錢、外貌、脾氣、個性、私生活以外的附著，他們總是能一層層剝開，然後看到最純粹的想法，愛情可以用最浪漫的理由發生，然後用最有智慧的方式延長，生活充滿期待與浪漫，不就是最好的調劑跟保養品嗎？

自信的法國女人，也有獨特的愛情觀，首先先把自己過好，才不會錯把渴望的事物拿來當成愛情。

▲女性,女生,獨立,單身。（圖／unsplash）

▲青春不代表魅力，一種成熟淡然才是成熟女性的特色。

「年紀不重要，魅力才是一切」
許多步入40歲的法國女人，仍然享受著愛情，因為年齡的數字不是最重要的，魅力不會因為年齡而減弱，隨著年歲增長，真正的自我才會成形，也只有經歷世事的女人，才會懂得優雅和睦的相處。

▲女性,示意圖。（圖／unsplash）

▲多多充實自己，才能留住對方。

「腦子比外表重要」
外表就整個人生而言，是一種曇花一現，建立屬於自己的思考，多動動腦子，才能成就妳與其他人不同的樣貌，或許男人一開始會為了妳的外表而驚艷，但妳必須用智慧將它留住，不然對方很快就會厭倦。

▲女性,示意圖。（圖／unsplash）

▲敞開心胸多去認識跟自己不同領域的人。

「多與年紀不同的人來往」
喜歡招待客人、與別人互動，是許多法國女人的習慣，不要只找同溫層的人，廣邀不同背景、年紀、職業或領域的人一起聊天，可以擴大自己的生活領域，知道新世代的想法，或是其他職業的有趣之處，甚至是其他國家文化都有興趣了解，一切都會變得更有趣。

▲女性,女生,獨立,單身。（圖／unsplash）

▲專心生活享受人生。

「無論寫字與購物，感受一切才能享受人生」
記得小時候第一次拿起筆，一筆一畫戰戰競競寫下自己的名字嗎？人很容易懶散，所以法國女人喜歡寫字，重拾那種專心謹慎的感覺，也能以這種心情，感受生活中的所有事物，購物的快樂、旅行壓力的解放，才能真正享受人生。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 法國女人
fashion.net

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