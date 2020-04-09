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美妝品牌挺醫護！OPI、瑞士柏菲妮提供免費手部護理

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▲▼OPI、柏菲妮提供醫護免費手部護理 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲給頻繁消毒、清潔的雙手，最暖心的呵護。（圖／翻攝IG/opi_taiwan）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情延燒，做好防疫人人有責，各大美妝品牌紛紛跳出支持第一線醫護人員，推出免費手部護理活動，只要提前預約就能讓疲憊雙手鬆一下，按摩同時藉著紓壓香氣，趕走焦慮心情。

▲▼OPI、柏菲妮提供醫護免費手部護理 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲古布阿蘇手足抗老系列，用了很有感。

以手足養護出名的OPI，推出「手護你的心 零距離」醫護人員回饋活動，只要在4/13-5/10期間，醫護人員、藥局工作者憑工作證至OPI直營門市、專櫃，即可享有免費專屬PRO SPA 基礎手部護理保養服務。

▲▼OPI、柏菲妮提供醫護免費手部護理 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲品牌也推防疫組合，供消費者選擇。防疫護手進階組，1,499元。

全程使用品牌旗下的抗老手足PRO SPA 古布阿蘇系列，從手部SPA敷膜、指緣深層滋養，到最後的加強鎖水保濕，細心呵護你的手部肌膚。

潔西卡艾芭愛用品牌瑞士柏菲妮，也為了感謝醫護人員及藥局工作人員的辛勞，即日起至5/10，相關人員持工作證，即可至全台瑞士柏菲妮專櫃，享受免費30分鐘的手部護理療程一堂。

▲▼OPI、柏菲妮提供醫護免費手部護理 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲把你的雙手當作臉部肌膚來呵護。（圖／品牌提供）

30分鐘的手部護理按摩，包含:清潔、去角質、護手霜按摩、噴上冰花萃。首先會以潔顏乳萃洗掉手部髒污，再用角質更新霜輕輕按摩及搓揉去角質，並加強手指關節處，改善粗糙及黯沉，接著使用再生美手乳萃從手臂前端進行舒緩按摩至末端，有效滋潤手部每一吋肌膚，最後噴上明星商品冰花萃，藉此釋放壓力。

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關鍵字：

OPI, 柏菲妮, 手部護理, 按摩, 免費, 醫護人員
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