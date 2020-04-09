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陳庭妮全新時尚照美出新高度　逗趣自曝：拍完就把鞋穿回家！

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▲陳庭妮COACH。（圖／品牌提供）

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

台灣女星陳庭妮近期影視作品不斷，剪了極短髮後更漲粉不少，可帥又可美的妮妮同時還身為時尚界寵兒，日前才為Salvatore Ferragamo訂製鞋活動代言，近日則又在IG釋出一組了帥氣的形象照，穿上COACH春季服裝、示範全新手袋，這系列「慵懶復古都會風」妮妮本人也相當滿意，粉絲們更是看得眼冒愛心：「這造型太好看！」、「喜歡每一張。」 

▲陳庭妮COACH。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮COACH。（圖／品牌提供）

陳庭妮的一頭短髮造型非常多變，可俏皮、可甜美，也可以像這組照片營造出慵懶率性的個性感。這次COACH特別邀請到了陳庭妮，穿上2020春季系列的服裝、the Coach Originals系列手袋以及CitySole運動鞋款，利用眼神和動作，為大家示範了優雅復古和時髦性感的風格，流露出沉穩態度與強大的氣場，完美詮釋了COACH本季「風格由我」的概念。

服裝、手袋運用濃烈的色彩表達時髦復古風，也可在其中發現「紐約」的街景元素，都是本季所強調的重點，國內外已有眾多名人、時尚部落客穿搭搶背。

▲陳庭妮COACH。（圖／品牌提供）

而CitySole運動鞋系列，則利用了撞色、印花圖案大玩視覺衝擊，既輕量又柔軟舒適是鞋款特點之一，連陳庭妮都逗趣的說：「實在太喜歡這雙鞋了，所以拍著拍著我就直接穿回家囉！」整組時尚照釋出，同時也燒到一票網友：「妮妮好美，鞋子也好美。」、「我要被美哭了！」

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關鍵字：

陳庭妮, 妮妮, COACH, 短髮
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