fb ig video ETtoday search mobile

地表最佛防疫組合！酒精乾洗手2瓶＋護手霜才588元　清潔雙手還嫩到爆

> >

▲新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,Happy House,乾洗手,abib,護手霜。（圖／pixabay）

▲勤洗手保持乾淨才能遠離病毒。（圖／pixabay）

文／C編

全世界新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，乾洗手成為必備商品，絕對不能少，不過經常用完，手部肌膚有可能乾燥不適，這是因為這些清潔用品會帶走肌膚多餘的油脂以及水分，有網友甚至一天洗手30次，最後導致肌膚出問題，像是泛紅乾癢、起屑脫皮等，皮膚科門診也因此增加約2成。

要勤加洗手沒有錯，但可以應用不同的方式來加強，有醫生就建議，接觸到血液、黏膜、口水等要直接用肥皂洗手，若只是按電梯、拉門把之類的動作，用酒精乾洗手來清潔就可以，這樣交錯使用，就可以改善肌膚過於乾燥的狀況。

▲Her和她乾洗手＋護手霜。（圖／Pexels）

▲乾洗手、酒精也是可以挑時機使用。（圖／pexels）

不過，其實最好的養肌秘訣，就是在使用酒精乾洗手之後，使用護手霜加強肌膚的滋潤度，這樣不但可以運用裡面的油脂呵護保養，同時添加的養護成分也能夠舒緩乾燥，同時在肌膚形成薄膜，給予保護，避免水分散失。

為粉絲著想的購物平台「Her和她」，也在4月10日限時限量推出HAPPY HOUSE 茶樹精油75%酒精乾洗手噴霧100ml兩入，加上南韓abib護手霜一入的組合，超級優惠只要588元，清潔之餘，也直接就幫你把護手也想到，超體貼的組合一定要入手。

▼▼點我搶超殺優惠▼▼

▲Her和她 護手霜＋乾洗手。（圖／Her）

▲HAPPY HOUSE 茶樹精油75%酒精乾洗手噴霧100mlx2＋Abib絲滑香氛護手霜或Abib絲滑香氛護手霜50mlx1，原價1,408元，特價588元。點我購買。

關鍵字：

新冠肺炎, 新冠病毒, 武漢肺炎, Happy House, 乾洗手, abib, 護手霜
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

連假就是要躺著過啊！快揪朋友一起去SPA解放工作壓力

連假就是要躺著過啊！快揪朋友一起去SPA解放工作壓力

「飛行寶石」竟然推出限量彩妝　超美的閃粉女孩淪陷

「飛行寶石」竟然推出限量彩妝　超美的閃粉女孩淪陷

「用20年完全沒長紋、長斑」！CP值爆高的神級乳霜竟然是它

「用20年完全沒長紋、長斑」！CP值爆高的神級乳霜竟然是它

超狂最低價只到3／30中午！韓國超紅「浮游花草」擴香　美到沒天理 笑翻！裸體出浴就圍「馬賽克浴巾」不用擔心私處被看光 玄彬歷任女友大公開！共通點是「波浪捲髮」　快燙同款擄獲歐巴的心 星巴克4／13起再加碼4天買一送一　特定2天消費不限金額再送半價券 小熊維尼與韓國大創櫻花季新品登場！造型擺飾超浪漫　水壺長出耳朵萌翻 日本專家： 洗衣放入順序學問大　「髒衣擺底層」好多人竟不知 買不到「朴敘俊同款」沒關係！Nike加碼2種經典配色　女友也能一起穿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面