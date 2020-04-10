地表最佛防疫組合！酒精乾洗手2瓶＋護手霜才588元　清潔雙手還嫩到爆

▲勤洗手保持乾淨才能遠離病毒。（圖／pixabay）



文／C編

全世界新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，乾洗手成為必備商品，絕對不能少，不過經常用完，手部肌膚有可能乾燥不適，這是因為這些清潔用品會帶走肌膚多餘的油脂以及水分，有網友甚至一天洗手30次，最後導致肌膚出問題，像是泛紅乾癢、起屑脫皮等，皮膚科門診也因此增加約2成。



要勤加洗手沒有錯，但可以應用不同的方式來加強，有醫生就建議，接觸到血液、黏膜、口水等要直接用肥皂洗手，若只是按電梯、拉門把之類的動作，用酒精乾洗手來清潔就可以，這樣交錯使用，就可以改善肌膚過於乾燥的狀況。

▲乾洗手、酒精也是可以挑時機使用。（圖／pexels）



不過，其實最好的養肌秘訣，就是在使用酒精乾洗手之後，使用護手霜加強肌膚的滋潤度，這樣不但可以運用裡面的油脂呵護保養，同時添加的養護成分也能夠舒緩乾燥，同時在肌膚形成薄膜，給予保護，避免水分散失。

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