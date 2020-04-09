日本專家： 洗衣放入順序學問大　「髒衣擺底層」好多人竟不知

▲衣物放入洗衣機順序，原來影響著清潔力。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

正值換季，許多人都會為了求方便，把衣服送到洗衣店清洗，但隨著疫情不斷升溫，大家寧願自己在家動手，也不願把衣服送洗增添風險，洗衣要怎麼洗最聰明？日本專家告訴你洗衣小撇步，原來丟衣服進洗衣機的順序也大有玄機。

雨衣和泳衣用手洗

日本專家提醒，雨衣外面有防水加工，若丟入洗衣機清洗，強力水流可能使防水層脫落，建議用手洗就好。泳衣可能有海水成分殘留，放入機洗可能對其他衣物造成損害，因此手洗最理想。

大件衣物最先放

洗衣機底部的渦輪過轉動而製造水流，因此建議把大件衣物，像是床單或是浴巾放在最下面，重心往下有助提升洗衣機效率。

髒衣服也要放底層

專家提醒有明顯髒污的衣服也要先丟入洗衣機，因為若是放在最上層，有可能將髒污轉到下層衣物，建議可以在髒污噴上清潔劑，再丟入洗衣機清洗，去污效果最好。

襪子和內衣褲放在表層

中層建議放入一般衣物，像是上衣或是短褲，表層可放襪子或是內衣褲，如果擔心衣物變形，可以放入洗衣袋中，給嬌貴衣物多一層保護。

洗衣精最萬用

洗衣服時的清潔劑該如何選擇，洗衣精較容易溶入水中，適用於大部分衣物，也很適合快洗模式，只要注水一次就能充分洗淨。洗衣粉的去污力相較之下較強，但缺點是比較難溶於水中，因此較適合用於標準模式。衣物柔軟精的去污力較低，但能夠在清洗時防止衣物褪色或變形，針織衣物尤其適合。

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