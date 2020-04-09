Chaumet「指上豪宅」來台巡迴　16世紀竟是給未婚妻的定情戒

▲名模李曉涵戴上Chaumet TRÉSORS D’AILLEURS系列建築造型戒指。（圖／Chaumet提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

現代求婚鑽戒多以單顆鑽戒為主，但16世紀的歐洲，男性送給未婚妻造型如同房子的戒指，象徵忠誠與守護，法國珠寶品牌Chaumet於240周年慶之際，將此浪漫寓意重現，推出建築造型的TRÉSORS D’AILLEURS系列戒指，台灣收藏家點名想親眼目睹「指上豪宅」，於是13款「小豪宅」正式抵台，展開巡迴至5月12日。

▲Chaumet代表中東的ISADORA 18K金鑲祖母綠與無色剛玉戒（左）約3,500,000元，象徵巴黎的ISADORA 18K金祖母綠戒指約12,000,000元。



TRÉSORS D’AILLEURS系列猶如迷你藝術品，主題涵蓋巴黎、中東、日本與中國建築。當中代表巴黎的ISADORA 戒指，以無色剛玉詮釋牛眼窗、金色漆飾勾勒出欄杆與屋頂，一眼就讓人聯想到巴黎歌劇院；而描繪中東建築的

SHÉHÉRAZADE 戒指，綠寶石造的圓頂配上無數的星星細節，巧妙展現中東經典建築風格。

▲Chaumet靈感源自日本的SAKURA 18K玫瑰金漆飾鑽戒（左）約12,000,000元，代表中國的QIANLONG 18K金鑲7.20克拉橢圓形切割綠色碧璽戒約5,500,000萬元。



Chaumet走向東方，創作日本傳統建築為靈感的SAKURA戒指，玫瑰金與美鑽猶如櫻花雪落在黑玉屋頂上；而QIANLONG與LADY WEI魏夫人戒指則展現中國建築之美，前者設計源自乾隆帝王宮殿，頂上鑲嵌綠色碧璽、丹泉石或粉紅碧璽，魏夫人戒則探索庭園建築之美，糖果圓錐形切割的主石為整體添柔美。

▲代表中國的LDAY WEI戒指主石鑲嵌8.70克拉紅碧璽（左）約7,500,000元， 鑲5.14克拉枕形紅寶石的LIENS D’AMOUR戒約15,000,000元。



以碩大寶石為主角的雞尾酒戒，也是Chaumet來台巡展的焦點，輔以蜜蜂、花草等自然元素或緞帶般的柔美線條，襯托主石之美。同樣正在舉辦珠寶展的伯爵（PIAGET），旗下Treasures也有多款黃鑽、紅寶石或藍寶石戒指，均為上千萬元的重量級作品。

▲伯爵Treasures 4.03克拉枕形莫桑比克紅寶石戒（左）18,300,000元，Treasures黃鑽頂級珠寶鑽石戒指19,500,000元。（圖／伯爵提供）

