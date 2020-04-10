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Uber「遺失物」最新排行出爐！LV錢包、Prada鑰匙圈上榜　第一名不意外

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編輯／Duke

趕著上班、赴約常常會搭乘Uber以節省交通時間，但是人一急就容易忘東忘西，導致個人物品遺忘在Uber上，因此Uber便統計香港2020年遺失物認領指數，當中竟出現昂貴的Chanel手提包、Louis Vuitton（LV）錢包，不曉得各位台灣人是否曾經也遺失物品在Uber上呢？

▲Uber公布遺失物排名。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@louisvuitton、@uber、Unsplash）

▲Uber公布香港2020年遺失物認領指數。（圖／翻攝自IG@uber）

根據這次的報告指出，遺落在Uber上的五大名牌失物，依其價值高低分別為Chanel手提包、Louis Vuitton錢包、Gucci太陽眼鏡、藍色Prada鑰匙圈以及特斯拉（Tesla）、藍寶堅尼（Lamborghini）、保時捷（Porsche）、富豪（Volvo）等汽車品牌的車鑰匙。

▲Uber公布遺失物排名。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@louisvuitton、@uber、Unsplash）

▲五大名牌失物排名中，最昂貴的為Chanel手提包與Louis Vuitton錢包。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@louisvuitton）

然而，除了五大名牌失物外，Uber還公布十大最常見遺失物與意想不到的物品。其中，手機、衣物、雨傘於常見遺失物中名列前茅，而枕頭、單車車輪、寵物疫苗注射紀錄則為最怪異的遺失物。

▲Uber公布遺失物排名。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@louisvuitton、@uber、Unsplash）

▲第一名最常見的遺失物就是手機。（圖／翻攝自Unsplash）

10大最常見的遺失物

1.電話、相機

2.背包、手袋

3.衣物

4.雨傘

5.信用卡、卡片套

6.眼鏡、太陽眼鏡

7.錢包

8.耳機、AirPods

9.水瓶、保溫瓶

10.鑰匙

▲Uber公布遺失物排名。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@louisvuitton、@uber、Unsplash）

▲枕頭與單車車輪於十大意想不到的物品中占據前兩名。（圖／翻攝自Unsplash）

最後Uber也告訴大家遺失物品不用擔心，因為只需打開APP點擊「你的行程」，並跟著步驟走，系統就會幫助各位聯繫駕駛人進而取回遺失物喔！

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關鍵字：

Uber, 遺失物, 香港, 台灣, Chanel手提包, LV錢包, Gucci太陽眼鏡, Prada鑰匙圈, 特斯拉, 藍寶堅尼
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