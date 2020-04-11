fb ig video ETtoday search mobile

楊冪大秀美腿卻踩突兀「洞洞鞋」　網評價兩極：救不了它

>

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博楊冪工作室）

▲許久不見的楊冪終於透過工作室放送美照， 卻踩著突兀「洞洞鞋」引發熱議。（圖／翻攝自微博楊冪工作室，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

疫情期間連帶藝人也許久未對外露面，大陸女星楊冪近日終於透過工作室發出一系列美照，畫面中楊冪穿著大地色系套裝，順勢露出招牌筆直美腿，然而腳上竟踩著突兀「洞洞鞋」，雖然不妨礙美貌卻引發網友熱議：「醜鞋連楊冪都救不了它。」

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博楊冪工作室）

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博楊冪工作室）

▲楊冪升格洞洞鞋CROCS全球代言人盡責帶貨，不過該鞋款獲封「全世界最多人討厭的鞋」。

大陸女星楊冪升格洞洞鞋CROCS全球代言人之後，就不斷帶貨放送美照，不過該鞋款曾獲得英國《獨立報》封為「全世界最多人討厭的鞋」，就連楊冪的神腿都救不了它。近日楊冪透過工作室發出一系列美照，並寫下：「疫情期間頭髮野蠻成長了。」然而楊冪五官仍是精緻，她穿著ETRO 2020 春夏大地色套裝，內搭立領白襯衫彰顯層次感，整體剪裁寬鬆而率性，楊冪也順勢露出招牌筆直美腿，時而舉起手時而側身面對鏡頭，曼妙身型都讓粉絲無可挑剔。

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博楊冪工作室）

▲楊冪大露修長美腿，獲得網友兩極評價。

然而視線向下移動，卻驚見楊冪踩著一雙白色CROCS洞洞鞋收尾，造型似乎瞬間毀了一大半，雖然不妨礙楊冪的美貌發揮，卻依舊引發網友兩極評論：「上身完美毀於一旦」、「連楊冪都救不了它，我們也不能。」不過仍有粉絲力挺到底，表示楊冪帶貨一定會支持，顏值在線就沒問題。

►Jennie素顏帶貨「香奈兒珍珠髮夾」　卡爾最後設計再度爆紅

►楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

關鍵字：

楊冪, 微博, 工作室, CROCS, 洞洞鞋, 代言人
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

《動物森友會》玩家神還原名牌衣！現實買不起Chanel、Dior　在遊戲裡穿過癮

《動物森友會》玩家神還原名牌衣！現實買不起Chanel、Dior　在遊戲裡穿過癮

梅根婚紗設計師Clare Waight Keller驚爆閃辭GIVENCHY！官方回應了

梅根婚紗設計師Clare Waight Keller驚爆閃辭GIVENCHY！官方回應了

小圓包沒有明星加持依舊火紅！Chanel、Marc Jacobs金屬鍊帶設計展現反差萌

小圓包沒有明星加持依舊火紅！Chanel、Marc Jacobs金屬鍊帶設計展現反差萌

星巴克4／13起再加碼4天買一送一　特定2天消費不限金額再送半價券 買不到「朴敘俊同款」沒關係！Nike加碼2種經典配色　女友也能一起穿 日本專家： 洗衣放入順序學問大　「髒衣擺底層」好多人竟不知 趙麗穎從丫鬟晉升女主關鍵在妝！掌握眉毛、修容4重點　輕鬆遮掉圓圓臉 YEEZY大軍壓境4月鞋壇！黑魂、全反光設計領銜　趕緊筆記販售時間 Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款 吉吉哈蒂德竟把小魚餅乾倒進香奈兒包！還穿全套小香打電動

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面