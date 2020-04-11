楊冪大秀美腿卻踩突兀「洞洞鞋」　網評價兩極：救不了它

▲許久不見的楊冪終於透過工作室放送美照， 卻踩著突兀「洞洞鞋」引發熱議。（圖／翻攝自微博楊冪工作室，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

疫情期間連帶藝人也許久未對外露面，大陸女星楊冪近日終於透過工作室發出一系列美照，畫面中楊冪穿著大地色系套裝，順勢露出招牌筆直美腿，然而腳上竟踩著突兀「洞洞鞋」，雖然不妨礙美貌卻引發網友熱議：「醜鞋連楊冪都救不了它。」

▲楊冪升格洞洞鞋CROCS全球代言人盡責帶貨，不過該鞋款獲封「全世界最多人討厭的鞋」。

大陸女星楊冪升格洞洞鞋CROCS全球代言人之後，就不斷帶貨放送美照，不過該鞋款曾獲得英國《獨立報》封為「全世界最多人討厭的鞋」，就連楊冪的神腿都救不了它。近日楊冪透過工作室發出一系列美照，並寫下：「疫情期間頭髮野蠻成長了。」然而楊冪五官仍是精緻，她穿著ETRO 2020 春夏大地色套裝，內搭立領白襯衫彰顯層次感，整體剪裁寬鬆而率性，楊冪也順勢露出招牌筆直美腿，時而舉起手時而側身面對鏡頭，曼妙身型都讓粉絲無可挑剔。

▲楊冪大露修長美腿，獲得網友兩極評價。

然而視線向下移動，卻驚見楊冪踩著一雙白色CROCS洞洞鞋收尾，造型似乎瞬間毀了一大半，雖然不妨礙楊冪的美貌發揮，卻依舊引發網友兩極評論：「上身完美毀於一旦」、「連楊冪都救不了它，我們也不能。」不過仍有粉絲力挺到底，表示楊冪帶貨一定會支持，顏值在線就沒問題。

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