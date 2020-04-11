防疫期間暫拋旅行夢 　賞格拉蘇蒂原創冰川藍錶療癒

▲格拉蘇蒂Sixties腕錶與計時碼錶換上優雅的冰川藍色面盤。（圖／格拉蘇蒂原創提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新冠疫情未歇，讓旅人們暫時停下腳步居家防疫，德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）在此苦悶之際，推出冰川藍色面盤的Sixties三針錶與Sixties計時碼錶，迷人的顏色來自高山峻嶺的風光與冰川，清新又帶著寧靜力量，相當療癒。

▲冰川藍色面盤的格拉蘇蒂Sixties三針腕錶，227,000元。



Sixties系列錶款承襲1960年代特色，包括拱形藍寶石水晶鏡面、微彎指針、獨特阿拉伯數字等經典，繼銀色、黑色、深藍色面盤後，格拉蘇蒂原創今年加入冰川藍色款式，由自家錶盤廠打造，先經過放射狀太陽紋表面處理，再壓製成圓弧狀並覆上電鍍鎳塗層，接著噴上深藍色漆面形成深色邊緣，再於錶盤塗上冰川藍色漆面，最後放入烤箱燒製出獨一無二的面盤，配上淺色縫線的棕灰色絨面小牛皮錶帶，流露好氣質。

▲冰川藍色面盤的Sixties計時碼錶，279,000元。



Oris與貝加爾湖基金會合作推出限量錶，也擁有漸層藍色面盤，靈感來源正是世界最大淡水來源之一、同時也是最深湖泊的貝加爾湖，錶背的雕刻裝飾演繹湖水結冰現象，旨在喚醒人們別汙染此重要湖泊，銷售所得部分金額將捐給名為Point No1的保育計畫。

▲Oris全球限量1999只的貝加爾湖限量錶，65,000元。（圖／Oris提供）

▲貝加爾湖的美麗景致。（圖／翻攝Oris IG）