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時尚圈掀起「居家枕頭挑戰」性感美照狂洗版　被子禮服也很可以！

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編輯／JJ

因新冠肺炎（COVID-19）疫情於全球肆虐，許多明星、網紅等公眾人物便帶頭呼籲民眾應盡量待在家中，有隔離需求者更是不可以強行外出。近期名人之間除了接力上傳TikTok抖音影片、居家運動教學，更在IG開始了一項「隔離枕頭挑戰」（＃quarantinepillowchalleng），不少時尚部落客都已紛紛響應，快來一起看看如何用枕頭做出性感服裝。

居家檢疫、隔離期間不能打扮得漂漂亮亮出門，對於熱愛時尚穿搭的人們來說是個折磨，滿溢出的時尚魂無處發揮，竟把腦筋動到了「枕頭」身上！只要先將枕頭擋在身體前面，再用一條皮帶束緊，超簡單就能完成「枕頭挑戰」造型，乍看之下就和性感小禮服沒兩樣，穿上一雙最愛的高跟鞋，在家裡也能開時尚Party，全家大小一起來挑戰更好玩。

雖然大家的枕頭大部分是白色的，但你也可以將枕頭套上自己喜歡的顏色、花紋，就能硬是比別人時尚一截。不過性感枕頭禮服造型，還是適合女孩們在家中玩玩、拍攝時尚美照就好，用枕頭做的衣服難免有缺陷，背後看不到的部分，就當作不能說的秘密吧。

現在只要在IG上搜尋hash tag #quarantinepillowchallenge 就能看到非常多國外網友們的示範，甚至還有人改用「被子」製作長版禮服，意外的有模有樣！如果厭倦了居家看劇、耍廢人生，不妨跟上這波風潮，喚醒沉寂已久時尚態度。

關鍵字：

新冠肺炎, 武漢肺炎, 居家, 檢疫, 隔離, 枕頭挑戰, 歐美, 時尚, quarantinepillowchalleng, IG
fashion.net

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