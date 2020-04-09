男神楊洋出鏡PUMA「溫柔摸狗」畫面曝光　網暴動：想當柯基

▲楊洋出鏡PUMA演繹最新鞋款，片場摸狗畫面曝光融化粉絲 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

大陸藝人楊洋深邃五官站穩男神地位，此次出鏡運動品牌 PUMA 演繹RS-X TOYS鞋款又讓粉絲直呼養眼，楊洋換上鮮亮的芥末黃短袖搭配大地色系短褲，露出緊實腿部線條，更以率性模樣撫摸起一旁的主角柯基，「男神配狗」簡直秒殺底片。

▲楊洋帶貨馬卡龍色RS-X TOYS 展現活潑氣息，NT$3,980。（圖／品牌提供）

運動品牌 PUMA推出RS-X TOYS次世代復刻鞋履，不忘找來大陸男神楊洋帶貨，最新形象照中，楊洋梳起俐落短髮彰顯精緻五官，換上代表春夏交接的亮麗芥末黃短袖出鏡，更在下身隨興搭配了Fusion休閒卡其短褲，順勢露出緊實的腿部線條。腳上的主角 RS-X TOYS則運用馬卡龍色彩拼接效果搶鏡，將經典80 年代的 RS跑鞋科技翻玩重塑，以麂皮材質打造更有質感，復古厚底外型揮灑上大膽粉橘顏料，鞋面則以網眼及高質感皮革包覆，上腳輕鬆亮眼。

▲楊洋更隨興展現私下愛狗畫面，讓粉絲直呼療癒 。（圖／品牌提供）

光是男神出鏡還不夠，楊洋也大方展現私下愛狗的一面，與片場中的柯基一同玩耍，演繹仿佛度假一般的場景，畫面中楊洋時而玩起沙灘球，時而乖乖坐在椅子上撫摸狗狗，各種無死角的帥照都引發網友直呼：「被融化」、「楊洋度假風搭配也好帥」、「想當那隻狗」。

▲Reebok旗艦系列Zig Kinetica與Mita Sneaker最新聯名獨具現代感，NT$3,950 。（圖／品牌提供）

與此同時，Reebok旗艦系列Zig Kinetica與日本名店Mita Sneaker最新聯名，耀眼的亮橘配色是以標誌性的NASA獵戶座太空衣作為靈感來源，保留原鞋款科技功能，外觀獨具現代感。

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