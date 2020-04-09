CDG聯手BAPE大阪開店！川久保玲親自裝潢　還有Coach、限量馬汀可以買

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今年4月3號，坐落於日本大阪的COMME des GARÇONS Osaka概念店重新開業，這次的概念店不僅由品牌主理人川久保玲親手設計，同時還攜手BAPE（A BATHING APE）打造店中店與中性的「B」系列聯名服飾，使得時裝與潮流再度結合，創造新的時尚概念。

▲BAPE STORE COMME des GARÇONS概念店由川久保玲親自操刀設計。（圖／BAPE）

此次的BAPE STORE COMME des GARÇONS Osaka概念店，位於大阪御堂筋、心齋橋的繁華地帶，一進門就能感受到BAPE迷彩與猿人頭結合COMME des GARÇONS白色裝潢的獨特魅力。而BAPE進駐該店一樓，當中販售雙方聯名服飾、BAPE X Coach、BAPE X Dr. Martens等限量單品；至於COMME des GARÇONS單品與其支線則陳列於一樓以及二樓。

▲裝潢結合BAPE迷彩與COMME des GARÇONS的白色裝潢。（圖／BAPE）







▲販售許多單品，包括雙方聯名服飾、BAPE X Coach以及BAPE X Dr. Martens。（圖／BAPE、IG@bapestore_cdg_osaka）



另外，COMME des GARÇONS聯手BAPE打造的「B」系列服飾為日本製造，具有卓越的設計和高質量的品質，是一個男、女皆可輕鬆著用的中性系列。

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目前受到新冠肺炎（COVID-19）的影響，BAPE STORE COMME des GARÇONS Osaka概念店已於4／8暫時關閉，預計將在5／6重新營業，想購買雙方聯名單品的人，目前需透過日本友人才能購買，因為BAPE官網尚無提供國際運送的服務。

在 Instagram 查看這則貼文 BAPE STORE®︎ COMME des GARCONS（@bapestore_cdg_osaka）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 7 日 下午 9:38 張貼

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