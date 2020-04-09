寶格麗上半年最大場珠寶展就在台灣！　50億元珍寶亮相

▲寶格麗舉辦CINEMAGIA頂級珠寶暨腕錶展呈現總值50億元的珍品。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）今年上半年全球最大場的活動，就在台灣了！由於新冠肺炎疫情嚴峻，品牌不得不停辦各地活動，全力支援今起至12日在台舉辦的CINEMAGIA頂級珠寶展暨腕錶展，共展出近300件、總值逾50億元的珍品，當中包括全球首度曝光的13件翡翠珠寶，以及全場最高價、3億4000萬元衣領造型Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石項鍊。

▲模特兒展示全場最高價、3億4000萬元衣領造型Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石項鍊。（圖／品牌提供，以下同）



▲女明星梳妝的各式刷具啟發寶格麗，創作CINEMAGIA系列Blush! 彩寶項鍊，12,000,000元。



或許因為新冠肺炎疫情悶壞了，寶格麗精心打造的電影氛圍場景、頂級珠寶腕錶作品，成功吸引台灣貴客預約一對一鑑賞。懂得造夢的寶格麗連結品牌與電影的密切關係，以CINEMA（電影）與MAGIA（魔法）構成CINEMAGIA創作，全場最華麗的Forever Rubies紅寶石鑽石項鍊，就像女星所穿的華服衣領，可搭配成套的8.08克拉緬甸鴿血紅紅寶石鑽戒，身價也上看3億元。

▲全球首度曝光的頂級翡翠、紫石榴石與鑽石項鍊18,000,000元。

▲主石為31.47克拉枕形切割緬甸藍寶石的CINEMAGIA系列Sapphire Dreams鑽石項鍊，170,000,000元。



此次珠寶展頂級寶石盡出，除了紅寶石，還推出多件靈感源自品牌貴客伊麗莎白泰勒喜愛的祖母綠作品，以及身價上億元的藍寶石鑽石項鍊。寶格麗當然不負「彩寶之王」美名，結合與女星或電影相關的元素，打造發想自女星梳妝刷具的彩寶項鍊、《愛麗絲夢遊仙境》撲克牌士兵啟發的Queen of Hearts項鍊等，更有趣的還有虎克船長的海盜藏寶箱，竟變身為Pirate Treasures彩寶項鍊。

▲展現寶格麗彩色美學的CINEMAGIA系列 Pirate Treasures彩寶項鍊，74,100,000元。



▲靈感源自愛麗絲看見撲克牌士兵的CINEMAGIA系列 Queen of Hearts紅碧璽、祖母綠與鑽石項鍊，16,000,000元。

▲CINEMAGIA系列Forever Emeralds祖母綠與鑽石耳環（左）22,000,000元，Fairy Wings彩寶胸針4,000,000元。

珠寶世界帶來無窮想像，寶格麗的腕錶則屢屢締造新紀錄，同場展出世上小型陀飛輪代表作Serpenti Seduttori陀飛輪鑽錶，以及OCTO FINISSIMO MINUTE REPEATER噴砂玫瑰金超薄三問腕錶，持續追求小巧與纖薄紀錄。

▲SERPENTI SEDUTTORI TOURBILLON陀飛輪鑽錶4,800,000元，OCTO FINISSIMO MINUTE REPEATER噴砂玫瑰金超薄三問腕錶5,600,000元。