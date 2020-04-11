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Virgil Abloh詢問粉絲「下個The Ten最期待的鞋款？」　這5雙被點名

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編輯／Duke

2017年Off-White主理人Virgil Abloh攜手Nike製作10雙聯名鞋款，並取名為「The Ten」系列後，其設計使全球為之瘋狂，直到今日Virgil Abloh與Nike依然保持友好關係，因此也讓粉絲期待熱門鞋款的推出。日前，Virgil Abloh就在推特上與大家互動，並詢問希望他使用哪雙Nike鞋款作為聯名主軸，有「忍者鞋」之稱的Air Rift便被點名是他有興趣的鞋款之一。

▲VIRGIL ABLOH X NIKE。（圖／翻攝自END）

▲2017年Virgil Abloh攜手Nike打造The Ten系列。（圖／翻攝自END）

Virgil Abloh於推特詢問他該使用哪雙Nike後，引起大量的網友回覆，而Virgil Abloh也從中挑出幾雙他覺得不錯的鞋款，像是Air Ndestrukt 1995、Air Rift、Air Digs Low、Air Ndestrukt、Aqua sock 360等。

然而，在一名網友向Virgil Abloh表示「是否能為Nike開發全新鞋款，而不是將舊有的設計重新改造」後，Virgil Abloh回覆：「這一直都在進行中，但希望能讓新設計與舊有輪廓同時兼顧。」此說法一出，便引來大量的熱情回覆，不過，還是有網友拜託Virgil Abloh先讓Off-White X Air Jordan 1「Canary Yellow」進行市售後，再來開發新鞋款也不遲。

►Virgil Abloh用自己的方式，跳入由菲董打開的潮流大門

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關鍵字：

Off-White, VirgilAbloh, Nike, TheTen, 忍者鞋, AirRift, AirJordan1, 推特
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