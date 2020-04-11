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母親節必買10大特惠組！經典賣爆品下殺52折　還不快揪媽媽去囤貨

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▲購物,時尚,拜金。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲母親節檔期就是要搶便宜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李薇／台北報導

母親節即將到來，想要囤貨保養品的特惠組，到底該從哪些商品下手呢？《ET FASHION》就整理10大必買的保養特惠組，每一組的價格不但超級划算，更是好用到不行，讓人想要持續回購的好物，想要入手看完這篇準沒錯。

▲母親節,2020母親節,SK-II,ALBION,DARPHIN,赫蓮娜,契爾氏,香緹卡,THREE,sisley,嬌蘭,迪奧。（圖／品牌提供）

1.SK-II 青春經典特惠組：青春露230ml＋R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g＋全效活膚潔面乳20g＋亮采化粧水30ml

青春露絕對是SK-II必買的單品，除了加大阪必收，這套組合也囊誇了品牌旗下經典的產品，像是活膚霜還有化妝水，都是很多人用過會回購的單品，其中潔面乳也是默默超熱賣的好物，整套組合就可以完成全部的肌膚保養，非常方便。

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2.迪奧 精萃再生花蜜微導精露組：迪奧精萃再生花蜜微導精露 30ml＋迪奧精萃再生微導青春凝露 30ml＋迪奧精萃再生花蜜乳霜15ml＋美妍箱，售價9600元。

精萃再生花蜜系列，是迪奧最頂級的保養品，其中微導精露上市至今，全球銷售量已能環繞地球一周，在亞洲更是單月就售出一座艾菲爾鐵塔的高度，並締造了每分鐘賣出一瓶的驚人佳績，獨特「精油精華質地」一抹就在肌膚化開，非常好吸收。

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3.香緹卡 鑽石精華組：鑽石級精華液升級版 30ml＋鑽石級頸霜 8ml＋花妍保濕修護面膜 5ml，優惠價9900元

香緹卡的保養一直以來都很受到貴婦們的喜愛，其中鑽石精華液升級版更是很多人用過就會回購的隱藏版好物，清爽的質地塗抹之後就會立刻吸收，這次組合搭配頸霜還有面膜，整體組合每一項都是經典又實用的好物。

▲母親節,2020母親節,SK-II,ALBION,DARPHIN,赫蓮娜,契爾氏,香緹卡,THREE,sisley,嬌蘭,迪奧。（圖／品牌提供）

4.嬌蘭 蘭鑽氧生蘭花精露組：蘭鑽氧生蘭花精露125ml、蘭鑽氧生乳霜7ml、蘭鑽潔顏乳霜30ml、賦活面膜3ml、蘭鑽白金隔離霜3ml，優惠價4,950元

嬌蘭的神仙蘭花水，仙女美肌養成必備，已經獲得各大網紅的打卡認證！不但可濕敷 、鎮靜肌膚、做隨身攜帶的保濕噴霧、也可聯乘美容油做成高效美容液，一瓶多用超划算，平時不得入手的小資美女，就趁今年母親節檔期購52折價佛心價，不管是送媽媽還是送自己，都超級划算！

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5.sisley 全能乳液保養組：購買全能乳液125ml＋極致賦活水漾精華5ml＋聚水賦活精華10ml＋煥白潔淨洗面凝膠10ml，優惠價7200元

sisley的全能乳液早就是紅透半邊天的明星商品，用過的人都會買來囤貨，生怕它哪一天停產，天然的植萃配方不管是敏感肌還是一般肌膚都可以輕鬆搞定，這次價格下殺67折，更是要帶著全家大巧一起去囤貨。

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6.赫蓮娜 黑繃帶明星修護組：黑繃帶修護乳霜50ml＋雙萃煥膚精露25ml＋極致高光全能乳霜15ml，優惠價13200元

赫蓮娜旗下回購率第一名的單品，就是黑繃帶修護乳霜，也是品牌創始最重要的鎮店之寶，用過的人都可以感受到臉部肌膚紋路淡化、更加緊緻彈潤，是回購率第一名的單品，母親節犒賞媽媽當然要選她。

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7.THREE 平衡保濕組：平衡水凝露R＋平衡水凝乳R＋平衡潔膚油R 30ml＋平衡洗顏慕絲R 30ml＋平衡晶摩油R 2.5ml＋THREE萃綠束口袋，優惠價4,750元

THREE旗下的平衡保濕系列，使用起來清爽卻又帶有滋潤度，搭配上療癒的植萃香氣，使用起來非常舒服，也可以舒緩一整天的壓力，當然也是品牌很多愛好者會不斷回購的單品，這次多送的潔顏油還有晶摩油等，也非常實用，很值得下手。

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8.契爾氏 金盞花淨白組：金盞花植物精華化妝水250ml＋激光極淨白淡斑精華30ml＋激光極淨白機能水40ml＋激光極淨白保濕水凝凍7ml＋金盞花蘆薈精華保濕凍膜14ml＋金盞花潔面泡泡凝露30ml，特價3850元

集結契爾氏旗下最熱賣的金盞花化妝水，還有淡斑精華，絕對是非常實用必收的組合，加上最近又是美白季節，買完之後就可以直接開封來用，不需要囤貨等到冬天，是所有款式裡面很值得買的組合。

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9.DARPHIN 花梨木舒緩口碑組：花梨木按摩潔面膏40ml＋全效舒緩精華液50ml＋橙花潔淨調理水200ml，特價價5,200元

花梨木按摩潔面膏卸妝洗臉，塗抹在肌膚之後可以卸除全臉的彩妝，而且洗完完全不緊繃，每天使用都讓人居覺得卸妝也可以成為一件療癒的事情，搭配一直以來都很經典的「小粉紅」全效舒緩精華液，就可以完成肌膚的前導保養，舒壓又放鬆。

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10.ALBION 經典不敗健水組：健康化妝水N 330ml＋健康化妝水N 12ml＋奇肌修復露d 8ml＋健康面膜E 12ml 1片

ALBION旗下最經典的就是健康化妝水，在日本@COSME已經連續拿下多次冠軍寶座，可以說是非常熱銷的明星商品，裡面添加的薏仁精華非常適合敏感性的肌膚使用，塗抹之後可以感受到肌膚的嫩白透亮，重現細緻白皙的光彩。

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母親節, 2020母親節, SK-II, ALBION, DARPHIN, 赫蓮娜, 契爾氏, 香緹卡, THREE, sisley, 嬌蘭, 迪奧
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