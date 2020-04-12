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迪士尼公主化身浮世繪美人！白雪穿和服咬蘋果好嬌羞　灰姑娘玻璃鞋變木屐

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@mio_ney、@ono800

迪士尼的公主們如果變成東方美人會是什麼模樣？日本插畫家Ono Tako用了日本傳統「浮世繪」風格，將白雪公主、灰姑娘、小美人魚、《冰雪奇緣》艾莎和安娜重新繪製，圓潤的臉龐、閉眼的嬌羞姿態，搭配垂墜感的和服，完全變身成東洋美女。

▲迪士尼公主浮世繪。（圖／翻攝自twitter@ono800）

「浮世繪」是日本傳統繪畫風格，紀錄了當時老百姓的生活型態，其中常見的題材就是美人畫，迪士尼公主們被畫成東洋風美人後，有著不同的韻味。白雪公主閉眼、低頭的模樣嬌羞可人，用嘴唇咬著紅蘋果的神情帶有一絲嫵媚。她頭上的紅色蝴蝶結變成髮帶，標誌性的紅、藍、黃三色禮服變成垂墜和服，好像更美了。

▲迪士尼公主浮世繪。（圖／翻攝自twitter@ono800）

▲迪士尼公主浮世繪。（圖／翻攝自twitter@ono800）

灰姑娘仙杜瑞拉變成浮世繪風格後，臉龐比較圓潤、神情特別溫柔，展現出東洋女子的魅力。水藍色和服有股清新氣質，為了搭配整體服裝，腳上的玻璃鞋居然變成日式傳統木屐。

▲迪士尼公主浮世繪。（圖／翻攝自twitter@ono800）

▲迪士尼公主浮世繪。（圖／翻攝自twitter@ono800）

《冰雪奇緣》的艾莎幫妹妹安娜梳理頭髮的樣子，看得出她們姐妹情深，兩人顯露出沉靜的氣質，安娜和原本活潑俏皮的樣子差好多。仔細看發現桌上擺著雪寶，垂垂八字眉、嘆著氣的憂愁模樣，好像有很多心事。

▲迪士尼公主浮世繪。（圖／翻攝自twitter@ono800）

▲迪士尼公主浮世繪。（圖／翻攝自twitter@ono800）

小美人魚沉入海底，飄浮的頭髮、服裝看起來好唯美，讓人想起原版的童話故事，悲劇讓她的愛情更感人。周圍有珊瑚、海星，還有小美人魚的好朋友小比目魚和螃蟹賽巴斯丁，他們似乎若有所思，表情有點複雜。

▲迪士尼公主浮世繪。（圖／翻攝自twitter@ono800）

▲迪士尼公主浮世繪。（圖／翻攝自twitter@ono800）

除了浮世繪風格，twitter@mio_ney則是把迪士尼公主變成日本漫畫人物，他挑了12部大家熟悉的漫畫，把公主們變成那部漫畫的畫風。《名偵探柯南》版的艾莎看起來特別聰明，《七龍珠》版莫娜超壯碩，還有《蠟筆小新》版寶嘉康蒂、《海賊王》愛麗兒…，看看你能猜出幾部呢？

▲迪士尼公主浮世繪。（圖／翻攝自twitter@ono800）

▲迪士尼公主浮世繪。（圖／翻攝自twitter@ono800）

▲迪士尼公主浮世繪。（圖／翻攝自twitter@ono800）

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關鍵字：

迪士尼公主, 浮世繪, 插畫, 公主, 迪士尼
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