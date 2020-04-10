fb ig video ETtoday search mobile

《愛的迫降》香氛蠟燭出「迪士尼公主味」！小美人魚是櫻花、貝兒像白玫瑰

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自Soohyang官網、IG@soohyangofficial

來自南韓的香氛蠟燭品牌Soohyang秀香，簡約時髦的外型與多元的香味選擇，原先就頗受文青女孩們喜歡，日前為韓劇《愛的迫降》推出利政赫系列香氛蠟燭「LEELEE」，更是推坑一票痴情少女。這次Soohyang則是重磅推出了「迪士尼公主」系列，共有五位公主搭配她們可愛的小夥伴，讓人少女心爆發，快來收藏心愛公主的專屬香味。

▲韓國秀香蠟燭迪士尼公主系列。（圖／翻攝自官網）

Soohyang此次為每一位公主精心調製了專屬的香味，也將代表性圖案印於蠟燭與外盒包裝上，搭配品牌本身經典的粉嫩色調與時髦英文字母設計，相當值得收藏！

＃愛麗兒

小美人魚愛麗兒的專屬香味以櫻花香為主，帶有點甜甜的味道，是散發春天氣息的花果香味，以香草、溫暖檀香和濃郁的沉香木為基調，讓整體清甜卻不膩。

▲韓國秀香蠟燭。（圖／翻攝自官網）

＃茉莉公主

而茉莉公主款式，當然就是茉莉花的口味，和茉莉公主本人一樣充滿異國情調的芳香，帶有較強烈的廣藿香與麝香氣息，並以百搭的雪松與檀香為基調做搭配。

▲韓國秀香蠟燭。（圖／翻攝自官網）

＃花木蘭

東方公主花木蘭則是屬於東方柑橘調性的香味，將綠茶融合佛手柑、柑橘等自然新鮮的氣味，能使人鎮定身心，同也搭配了麝香、雪松來提升層次感。

▲韓國秀香蠟燭。（圖／翻攝自官網）

＃貝兒公主

優雅的貝兒公主屬白玫瑰最能與之搭配，淡雅而華麗的花香揉合蘭花、含羞草與果香味，營造出精緻的魅惑香味。

▲韓國秀香蠟燭。（圖／翻攝自官網）

＃樂佩公主

充滿洋甘菊花香的溫暖氣息，最適合開朗可愛的樂佩公主，令人感到放鬆舒緩的洋甘菊，也加入了玫瑰與橙花，並以麝香、檀香為基調使之更沉穩迷人。

▲韓國秀香蠟燭。（圖／翻攝自官網）

目前Soohyang限定迪士尼公主系列已經開始販售，售價為55,000韓元（50美金，約NT＄1,500），一顆200g可以點很久，另外，這次Soohyang還特別替五位公主的小夥伴們推出了迷你款！組合價為75,000韓元（62美金，約NT＄2000），如果喜歡木須、小比目魚的話絕對要入手。

▲韓國秀香蠟燭迪士尼公主系列。（圖／翻攝自官網）

►《愛的迫降》孫藝珍墨鏡登熱搜　女神同款來自GENTLE MONSTER

►「上次傾聽內心是什麼時候」？迪士尼公主9句經典台詞變插畫，快設成桌布

關鍵字：

南韓, 香氛, 香氛蠟燭, 蠟燭, 秀香, Soohyang, 愛的迫降, 公主, 迪士尼公主
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

玄彬歷任女友大公開！共通點是「波浪捲髮」　快燙同款擄獲歐巴的心

玄彬歷任女友大公開！共通點是「波浪捲髮」　快燙同款擄獲歐巴的心

星巴克4／13起再加碼4天買一送一　特定2天消費不限金額再送半價券

星巴克4／13起再加碼4天買一送一　特定2天消費不限金額再送半價券

小熊維尼與韓國大創櫻花季新品登場！造型擺飾超浪漫　水壺長出耳朵萌翻

小熊維尼與韓國大創櫻花季新品登場！造型擺飾超浪漫　水壺長出耳朵萌翻

日本專家： 洗衣放入順序學問大　「髒衣擺底層」好多人竟不知 《夫婦的世界》小三私下愛秀小性感　正宮不耍心機女人味更勝一籌 買不到「朴敘俊同款」沒關係！Nike加碼2種經典配色　女友也能一起穿 12星座四月運勢！9個重要日期記下來　摩羯換髮型招桃花、巨蟹健康狀況會變好 折扣超越母親節檔期！媚比琳買一送一、寵愛之名下殺3折 Uber「遺失物」最新排行出爐！LV錢包、Prada鑰匙圈上榜　第一名不意外 塑膠袋Hello Kitty見過嗎？UNIQLO新聯名創意玩轉凱蒂貓　可愛爆棚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面