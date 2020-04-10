《愛的迫降》香氛蠟燭出「迪士尼公主味」！小美人魚是櫻花、貝兒像白玫瑰

編輯／JJ 圖／翻攝自Soohyang官網、IG@soohyangofficial

來自南韓的香氛蠟燭品牌Soohyang秀香，簡約時髦的外型與多元的香味選擇，原先就頗受文青女孩們喜歡，日前為韓劇《愛的迫降》推出利政赫系列香氛蠟燭「LEELEE」，更是推坑一票痴情少女。這次Soohyang則是重磅推出了「迪士尼公主」系列，共有五位公主搭配她們可愛的小夥伴，讓人少女心爆發，快來收藏心愛公主的專屬香味。

Soohyang此次為每一位公主精心調製了專屬的香味，也將代表性圖案印於蠟燭與外盒包裝上，搭配品牌本身經典的粉嫩色調與時髦英文字母設計，相當值得收藏！

＃愛麗兒

小美人魚愛麗兒的專屬香味以櫻花香為主，帶有點甜甜的味道，是散發春天氣息的花果香味，以香草、溫暖檀香和濃郁的沉香木為基調，讓整體清甜卻不膩。

＃茉莉公主

而茉莉公主款式，當然就是茉莉花的口味，和茉莉公主本人一樣充滿異國情調的芳香，帶有較強烈的廣藿香與麝香氣息，並以百搭的雪松與檀香為基調做搭配。

＃花木蘭

東方公主花木蘭則是屬於東方柑橘調性的香味，將綠茶融合佛手柑、柑橘等自然新鮮的氣味，能使人鎮定身心，同也搭配了麝香、雪松來提升層次感。

＃貝兒公主

優雅的貝兒公主屬白玫瑰最能與之搭配，淡雅而華麗的花香揉合蘭花、含羞草與果香味，營造出精緻的魅惑香味。

＃樂佩公主

充滿洋甘菊花香的溫暖氣息，最適合開朗可愛的樂佩公主，令人感到放鬆舒緩的洋甘菊，也加入了玫瑰與橙花，並以麝香、檀香為基調使之更沉穩迷人。

目前Soohyang限定迪士尼公主系列已經開始販售，售價為55,000韓元（50美金，約NT＄1,500），一顆200g可以點很久，另外，這次Soohyang還特別替五位公主的小夥伴們推出了迷你款！組合價為75,000韓元（62美金，約NT＄2000），如果喜歡木須、小比目魚的話絕對要入手。

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