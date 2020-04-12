過得不快樂是「抱怨太多」　心念正確才能平穩順遂

▲（圖／閨蜜劇照）

人相信命運、追隨運氣。一生中有許多起起落落，有時平穩順遂、有時跌落谷底，並隨著生活環境、人際關係、心境轉折，讓每個人產生截然不同的「命運」。

我們常用造化弄人、時運不濟闡述命運的不公，感嘆為何總是得不好別人擁有的好運、抱怨機會總是不會降臨在自己身上；當負面情緒日積月累，開始怨天尤人、怪東怪西，回過頭來已在渾然不知的情況下，過得越來越不快樂。

如果有類似的想法，不妨先試著暫停那些惡性循環的想像，好好省思自己一番！雖說有些事情確實是「命運自有安排」，但我們是不是都忘了人有選擇和操控人生的權利呢？

首先，請勇敢面對自己的缺點

▲（圖／在咖啡冷掉之前劇照）

「世界上，沒有人是完美的。」這句話，大家從小聽到大，也明白只要是人一定會有缺點，無論存在於內在、外在，多多少少都有些「劣根性」。大部分的人多半嚴以律人、寬以待己，習慣放大別人的短處，卻不敢正視自己所缺乏的。

確實要承認錯誤或是接受自我的不足，是需要勇氣的：當指著其他人的那根手指，要指著自己的臉，必須要有某方面的覺悟。可是人就是一種「不經一事，不長一智」的動物，倘若沒有狠狠地失敗過、不曾反省修正，恐怕只能一直活在自我感覺良好的境界裡，錯過了成長、變成熟的機會。

再來，請把握稍縱即逝的機會

▲（圖／志氣劇照）

這個社會上，本來就有貧富之分，有不一樣的出身、不一樣的際遇，有人的不費吹灰之力就能爬上金字塔頂端、有人要一步一腳印慢慢抵達目標、有人則是眼巴巴地看著不斷進步的人，自己卻只能原地打轉。

那麼，問題到底出在誰身上？沒有錯，就是你自己！許多人成天哀聲嘆氣，抱怨機會從不找上門，羨慕成功者的順利，怨天尤人的情況下，卻也遮蔽住抓穩機會的時機。有時候，好運來得快也去得快，與其好高騖遠、埋怨事事不順，為什麼不靜下心來思考自己的優勢在哪裡？端詳有哪些事情是只有自己能做到的？

最後，請記得成敗是因人而異

▲（圖／梨泰院Class劇照）

然而，我們偶爾還是會有這樣的感覺：明明很努力，為何依舊沒辦法成就所想？明明已經盡了全力，為何還是得不到同等的回饋？

撇開是否夠不夠努力而論，編輯認為最大的問題在於「比較心態」。我們太習慣將別人的成功當成自己的目標，忽略了每個人的專長、優勢並不一樣，他的成功不代表你的成功，也沒有人規定你非得照著他的腳步走才算成功，正因為人人際遇不同，成敗更不是只有一個標準。

命運就像是無形的重擔，不停地壓迫、督促我們向前走。偶有疲憊、負面是正常的，但只要心念正確、懂得自我省思，抱持正向的態度，排除那些「自我製造」的困擾，相信終將能找到屬於你的成功法則。

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