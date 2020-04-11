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有了寶寶就不能養毛孩？研究顯示：寵物對身心發展有「正面影響」

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▲讓家中毛小孩陪伴寶貝成長。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

得知懷孕，即將迎來新生命是許多家庭的幸福時刻，但對於原先有養寵物的人來說，卻隨之陷入苦思的兩難，因為擔心有了寶寶之後，就必須送養毛小孩，也害怕若不這麼做，可能會對孩子的健康帶來威脅。

事實上並沒有明確的證據顯示寵物與小孩不能共同居住，反而有更多的資料證明，飼養寵物對孩子的身心發展都有一定程度的助益，只需要悉心留意，事先具備充足的衛教與照養知識，其餘的「親友指教」可以不必往心上放，畢竟毛小孩同樣是家庭中的一份子阿，沒有道理有了寶寶，就把牠們拋棄！

毛小孩對免疫力提升有幫助

▲讓家中毛小孩陪伴寶貝成長。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest、教育部）

「飼養寵物是否會導致寶寶過敏或是常生病？」這是眾多疑問的迷思TOP1，也是許多爸媽暫時將毛小孩送至其他地方照顧最大的考量主因。

不過，這幾年不論國內外都陸續有研究指出這樣的論點並不成立，教育部也曾公開澄清說明，寵物與嬰兒接觸病不一定會造成過敏，相反的，若是在嬰兒時期就開始與寵物相處，暴露於適當的病菌環境中，反而有助於提升免疫力，過敏與氣喘的情況更是有減少出現的趨向。況且就算不養寵物，我們也不能確保生活中完全不存在病菌，因此若非真的有檢查出對寵物的毛屑過敏，否則真的不能直觀地把所有的病因都跟毛小孩聯想在一起！

毛小孩對小孩的正面影響

▲讓家中毛小孩陪伴寶貝成長。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

除了身體健康上的實質研究外，教育學者們普遍也都認為，透過家長們的間接引導，飼養寵物能夠讓孩子培養責任感、同理心，同時也會更開朗、有自信。尤其是現今生育率下降，獨生子女來能夠有毛小孩陪伴他們一起成長，經常外出活動，在將來的社交適應力也會比同儕還要好一些。

養寵物需注意的事項

由上述可知，養育孩子和飼養寵物兩者間並未有太大的衝突，不過為了保險起見，還是要多注意以下幾點：

1.清潔健康

▲讓家中毛小孩陪伴寶貝成長。（圖／女子學提供）

▲（圖／臭味滾粉絲專頁）

有了孩子後，各方面的清潔都需要加強重視，特別是寵物的毛屑、排泄物，還有身上的塵蟎。以狗狗為例，由於經常需要外出散步，容易將外面的灰塵、細菌帶回家，因此進入室內，最好先替牠們清潔一番，或是定期打掃家中各個角落。此時可以選擇專用的寵物清潔洗劑，不只能夠維持居家整潔，對於常常在地上玩耍的毛小孩和爬行的寶寶來說，也是種安全的保障！

2.定期檢查

另外，寄生蟲也是許多民眾在意的問題，常見的像跳蚤、壁蝨、蛔蟲、鉤蟲等寄生蟲類型，基本上如果做好居家清潔，並定期帶寵物進行健康檢查、施打疫苗，就不需要太過擔心。不過如果是剛收養了長期在外流浪的貓咪，曾有食用生菜、生肉的經驗，體內可能會有透過糞口、接觸傳染的弓漿蟲，於一般人來說危害雖然不大，但懷孕的媽媽要特別注意，這段期間可以請家人代勞清理貓砂，減少被傳染的風險。

編輯悄悄話：飼主在帶回浪貓前，也可以先藉由血液檢查，請獸醫確認有無帶原寄生蟲或是否需要進行治療。

3.兩者的相處情況

▲讓家中毛小孩陪伴寶貝成長。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

對於毛小孩而言，是需要時間去適應家中的新成員的，在初次接觸時，可以先讓嗅覺靈敏的牠們嗅一嗅寶寶的衣物，先習慣小主人的氣味。在對待上也不要因為照顧新生兒，而忽略了陪伴寵物的時光，否則牠們容易因為突來的改變失去安全感導致不知所措。

相同的，寶寶也需要學習該怎麼與寵物相處，家長們可以透過身教和探討相關主題的繪本，循序漸進教導孩子對待寵物的方式、力道，讓兩者間慢慢與之建立友好的感情。

編輯悄悄話：在小孩年紀還不足以應各種突然狀況之前，切記不要讓他們和寵物單獨相處，以免造成不可回復的傷害

儘管寵物說的話我們不能完全解讀，但毫無疑問牠們絕對是最暖心的陪伴，開心、難過時都伴我們左右，相信當家中出現新成員時，毛小孩們也會熱烈歡迎，一起守護寶貝成長！

延伸閱讀：

你像貓系還是犬系？根據寵物的喜愛程度，判斷出你的個人性格

戒掉無意識的消費行為：零廢棄教主呂加零靠著資源共享，意外開啟寵物旅館的轉型生路

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 毛小孩, 寶寶, 飼養寵物, 過敏, 提升免疫力, 培養, 責任感, 同理心
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