星巴克4／13起再加碼4天買一送一　特定2天消費不限金額再送半價券

▲星巴克4月特定時段加碼買一送一。（圖／取自星巴克同好會）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情延燒連鎖咖啡也卯足勁促銷啦！星巴克在4月初針對LINE Pay祭出買一送一後，再從4／13起開始加碼，推出4天「星光好友分享日」，從4／13～4／14以及4／27～4／28期間，從下午4點至晚上8點到店內，購買兩杯相同容量/風味/冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。

加碼4天期間剛好都是周一至周二的上班日，休假後總會有些Monday Blue，民眾可趁優惠時段前去享受一下夜晚小確幸，此外，為推廣針對世界地球日的「Read for Earth 為地球而讀」活動，4／20至4／24日到店單筆消費不限金額，即可獲得咖啡好友分享券（小白單），可獲得飲品買一送一的優惠，等同半價。

星光好友分享日除了要注意優惠時間外，也有消費限制，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。優惠不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目，且部分特定門市不提供此優惠。

而連鎖咖啡路易莎針對特定門市，從4／8至4／21期間，「全品項外帶飲品」推出88折優惠，消費金額還可累積至黑卡2.0點數（現限定門市），另購買環保隨行杯，也可同享88折。

▲路易莎咖啡外帶推限時優惠。（圖／路易莎咖啡提供）