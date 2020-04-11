《動物森友會》玩家神還原名牌衣！現實買不起Chanel、Dior　在遊戲裡穿過癮

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@crossingtherunway、@animalcrossingfashionarchive、twitter@zoo_huwa
任天堂遊戲《集合啦！動物森友會》最近爆紅，玩家忙著開墾無人島、佈置房子、跟動物村民培養感情之外，更是熱衷於製作人物角色的服裝，因為這款遊戲可以親自設計出想要的衣服，有玩家就把Chanel、Dior、 Gucci…各大品牌的衣服做給角色穿，現實生活中買不起沒關係，在遊戲裡過過乾癮也開心。
IG@crossingtherunway上面分享了許多玩家製作的名牌衣服，這套白色多層蕾絲洋裝，就是Chanel 2016年秋冬系列的服裝，白色洋裝搭配黑色禮帽很唯美，站在櫻花樹下超浪漫。
角色身上的另一套服裝是出自Gucci 2016年秋冬系列，綠色花朵櫬衫配上黑白圖騰裙子，看起來逼真又精緻，連髮型、方框眼鏡、鞋子都完美重現。
IG@animalcrossingfashionarchive分享的角色穿上Dior灰色衣服，搭配Burberry格紋帽子、潮牌Heron Preston墨鏡，瞬間變身帥氣潮男。
漁夫帽、衣服、鞋子全部都是Chanel ，看起來跟真實的服裝差不多，在遊戲裡把名牌穿上身有夠時髦。
除了名牌潮服，twitter@zoo_huwa製作出迪士尼公主的禮服，長髮公主樂佩的粉紅洋裝、《冰雪奇緣》安娜的綠色禮服、電影《曼哈頓奇緣》的裙子…，多款洋裝看了讓人好心動，穿上立馬變身童話故事主角。這些帳號都有分享衣服的QR code，讓玩家們下載。
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