快帶女友來吃！台中10間精選甜點　每一家都好拍又浪漫

喜歡吃蛋糕年點的螞蟻們趕快來看！台中人超會做美食，空間美，甜點也美，每一間都好好拍！

TOP 10／序曲OVERTURE散策65

北區北興街

序曲散策65是第二間分店，二店主打千層蛋糕、生乳酪、馬卡龍，千層蛋糕有著比較豐富的鮮奶油內餡，口感滑嫩綿密，在一棟三層樓的老宅裡用老桌椅擺放許多座位，散發著文青氣息。

▲（圖／美食客周提供）

TOP 9／CHILL CHILL CAFE&FOOD

北區梅亭街

清爽口味加山形吐司超可愛，蔓越莓烤雞漢堡甜鹹甜鹹味道很特別，喜歡嚐鮮的吃貨們一定要來吃吃看！

▲（圖／美食客小橘橘橘橘橘提供）

TOP 8／樂丘廚房

龍井區台灣大道五段

樂丘廚房這兩年因為珍珠奶茶舒芙蕾而爆紅，但其實是從2012年開始經營鬆餅小攤車，營業到現在餐點非常多樣化，龍蝦義大利麵也廣受好評，想要吃完正餐再來享受甜點的吃貨們，來這裡可以一次滿足！

▲（圖／美食客MelonZhang提供）

TOP 7／花甜囍室

北區健行路

每次都在蛋糕櫃前猶豫要吃戚風蛋糕還是塔皮甜點嗎？小朋友才做選擇，草莓塔上戚風可以一次都吃到。獨創蛋糕超有創意又好吃，店內走鄉村風格溫馨明亮又舒適，非常好拍喔！

▲（圖／美食客huiwun_提供）

TOP 6／CREAM TEA家常檸檬塔

西屯區惠中二街

據說要等半年的檸檬塔就是這家！外型像一朵潔白的玫瑰，吃起來的口感則是檸檬酸甜佔各半，吃貨們一律給予好評，想要嚐嚐看的吃貨們要有耐心啊！

▲（圖／美食客MelodieWang提供）

TOP 5／FERMENTO發酵

西區美村路一段

喜歡塔類甜點的吃貨們不要錯過這家，隱藏在巷子裡的老宅有著大理石唯美風格，因為興趣而開始做甜點的老闆，主打不會過於甜膩的口感，抹茶乳酪塔帶有稍許苦澀，濃郁的乳酪不會讓人失望。

▲（圖／美食客Hua提供）

TOP 4／屋莎鬆餅屋WOOSAパンケーキ

西屯區台灣大道三段

舒芙蕾綿密鬆軟的口感混合著蛋香，讓許多人都無法抵擋！使用顆粒細緻的神奈川小麥麵粉，以及日本產上白糖，口感濕潤又滑嫩，簡單的麵粉香氣淋上蜂蜜和安格斯醬就很美味。

▲（圖／美食客許家維提供）

TOP 3／旅禾泡芙之家

西區民生路

一顆泡芙只要台幣15元！酥脆的菠蘿外皮裡頭有滿滿的冰涼內餡，有時候好吃的美食就是這麼樸實無華，卻一點也不枯燥，除了泡芙還有許多可愛的卡通造型麵包，澱粉控一定要來！

▲（圖／美食客PaulaChen提供）

TOP 2／KINBER金帛手製

西區精誠五街

從冰淇淋開啟了多種創意甜點的靈感，像是招牌抹茶冰山聖代，以抹茶冰淇淋、抹茶戚風、抹茶粉、抹茶醬製作而成，用餅乾杯製作的小聖代，還有富士山抹莓生乳捲香甜的口感，都值得來吃吃看！

▲（圖／美食客wen提供）

TOP 1／KACHI泡芙

西屯區慶和街

超大牛奶泡芙加上焦糖炙燒根本無敵！超大顆的酥脆外皮口感超有咬勁，爆漿香草卡士達內餡塞滿整口大滿足，雖然人手不足會等比較久，但不時會推出秘密口味喔！

▲（圖／美食客小豬妹提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。