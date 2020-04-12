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全台蛋包飯精選來啦！牛肉咖哩、奶油白醬　免出國就能吃到道地日本口味

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▲全台蛋包飯特輯。（圖／美食誌提供）

愛吃蛋包飯又怕吃到乾乾的蛋包飯踩雷嗎？蛋包飯控有了這篇就不怕啦！

陸角OMURICE
台北市／大安區

在捷運六張犁站附近的陸角販售客製化的雙醬蛋包飯，主餐有漢堡排或雞腿肉可以選，醬料有五種固定醬料及一種季節限定醬，不管是想吃營養的南瓜醬，還是叻沙口味通通能滿足！

▲全台蛋包飯特輯。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Aiba翼提供）

幸好沒錯過你—MASTER K.
台北市／中正區

幸好沒錯過你是道地的名古屋蛋包飯。其中，奶油白醬明太子蛋包飯裡頭滿滿都是明太子，搭配濃郁的奶油白醬很對味。而紅燴牛汁醬不會過鹹、蛋皮軟嫩，包裹的白飯吸收到蛋皮的香氣以及醬料的美味，滿滿的香氣撲鼻而來。

▲全台蛋包飯特輯。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Ann提供）

年終8個月CAFE&DELI
台北市／內湖區

年終8個月除了有早午餐和義大利麵，最厲害的還是他們家的蛋包飯，蛋包飯配上微辣的咖哩醬超下飯。牛肉有嚼勁、炸雞跟炸豬排也都很受歡迎，如果不想吃飯，早午餐也有好吃的奶油炒蛋。

▲全台蛋包飯特輯。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Ann提供）

MR.38咖哩美食餐廳
台中市／西屯區

份量很多，CP值很高，是學生小資族的好夥伴！炸豬排厚實不油膩，炙燒牛菲力咖哩飯將牛肉放在鐵鍋裡還附薯條，好拍又好吃！

▲全台蛋包飯特輯。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Chia-Yu Chen提供）

HOME 28 CURRY咖哩專門店
台中市／西屯區

牛肉咖哩帶點微辣，肉質鮮嫩可口，而豬肉丸超級Q彈多汁，吃起來非常嫩且滑嫩順口！另外，一旁還有蔬菜可以搭著咖哩吃，並且飯上的蛋不用加錢！

▲全台蛋包飯特輯。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客台中美食晨軒Noah提供）

食べオム洋食歐姆専門店
台南市／南區

光是蛋就有歐姆蓋飯、日式蛋包、嫁衣跟恩利歐姆可以選，再搭配醬料三選一，適合喜歡有變化的吃貨！另外，加套餐不到兩百元，價格超佛心，不過，這間店採現點現做，建議在不趕時間的時候來品嘗。

▲全台蛋包飯特輯。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Lillian提供）

日曜日オムライス
台南市／東區

位於成大商圈附近巷弄裡，位置隱密且內用座位不多，踏入店裡彷彿到了日本。蛋包飯的蛋包裡藏著起司，燒肉蛋包飯還有進階版肉量UP，是一間來台南絕不能錯過的巷弄美食。

▲全台蛋包飯特輯。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客蜜雪eat提供）

壹番堂日式洋食料理
高雄市／新興區

說到高雄的好吃蛋包飯就會想到壹番堂。提供多達十種以上的蛋包飯，鐵板漢堡排雙醬蛋包飯份量很夠，濃郁奶油白醬跟微酸紅酒牛肉醬搭配多汁扎實的漢堡排超滿足！另外，舒芙蕾蛋包的驚人衝突美味只有這裡吃得到喔！

▲全台蛋包飯特輯。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客hyunhuyneat提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 蛋包飯, 陸角, 幸好沒錯過你, 年終8個月, MR.38, HOME28CURRY, 食べオム洋食歐姆, 日曜日, 壹番堂
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