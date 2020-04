躺在家當廢人也可以寵愛媽媽！10款線上就能買到的超值特惠組

記者李薇/綜合報導

受到疫情影響,很多人都會避免出門,除了保護自己,也是保護別人,不過隨著母親節到來,又很想出門去搶貨的人,其實現在各品牌都有官網可以買,《ET FASHION》也整理10大網路上就可以買到的特惠組,不需要出門,也可以寵愛媽媽。

1.雅詩蘭黛 啟動年輕雙天后保養組:特潤超導修護露50ML+微分子肌底原生露200ML+微分子肌底原生露 30ML+年輕肌密無敵霜 15ML+特潤超導修護露7ML,優惠價6850元

雅詩蘭黛的「小棕瓶」特潤超導修護露,深受許多明星喜愛,像是小S、ELLA都是它的忠實粉絲,難怪可以輕鬆Hold住肌齡,看起來超級年輕,身為粉絲當然也要追隨,趁著週年慶期間入手經典的商品,不但省荷包,還可以讓自己看起來更加年輕。

2.蘭蔻 超未來修護明星組:超未來肌因賦活露 50ml+超進化肌因活性安瓶 20ml+超未來肌因賦活露7ml *2+超進化肌因活性安瓶4ml *2,優惠價6400元

蘭蔻的「小黑瓶」還有「小黑安瓶」用過的人都會瘋狂回購,因為肌膚的細緻度跟光滑程度,完全是其他品牌無法比,這次推出相關的組和,還贈送同樣的小樣,簡直有夠划算,而且官網買滿4700元還可以獲得其他贈禮,當然要宅在家裡買就好。

3.嬌蘭 24K純金光奢華底妝組:24K純金光粉底液 #00+皇家蜂王乳蜜露 40ml+皇家蜂王乳平衡油5ml+皇家蜂王乳超拉提亮眼霜 3ml+皇家蜂王乳蜂蜜修護霜7ml+24K水感隔離凝露5ml,優惠價3,550元

想要擁有貴婦般的好命肌膚,一定要完全沒有瑕疵,但是又看起來像是沒有上妝般的透出光澤,24K純金光粉底液因為可以做到這個效果,因此大受年輕女孩喜愛,這次搭配組合下殺53折,絕對是入手頂級粉底好時機。

4.黛珂 保濕美容液明星組:保濕美容液 60mL、超微脂修護源露 30mL、保濕美容液 15mL、黛珂 AQ甦活嫩白乳 14mL、黛珂 AQ甦活嫩白露 14mL,優惠價3980元

針對這波疫情,黛珂也緊急上線了線上官網,讓小資女孩不出門也可以下單入手保養品,其中最知名的保濕美容液,塗抹在肌膚就立刻吸收,隔天肌膚有感澎潤,因此受到很多女性喜歡,絕對是必收的組合。

5.倩碧 水磁場買正貨送眼部精華正貨組:水磁場72H超循環保濕凝膠 50ml+水磁場96H極效保濕眼部精華15ml,優惠價1600元

倩碧的水磁場保濕凝膠被網友譽為是保濕神霜,因為清爽的質地台灣使用一點都不會黏膩,隔天肌膚就像是喝飽水一樣透亮澎潤,很多人都是3、4罐的囤貨,這次送眼部精華可以說是超級大方,絕對要買起來放,直接用到冬天。

6.茱莉蔻 護手霜經典組:護手霜125ml*2+薰衣草護手霜40ml、玫瑰護手霜15ml+滿額三件組

最近針對防疫很多人都會使用乾洗手,導致雙手乾燥粗糙,茱莉蔻的護手霜擁有超強的滋潤度,同時又可以在肌膚形成一層薄膜,保護雙手不受外界刺激,用過的人都說讚,這次官網購買不但可以任選香味,還再加送3件組保養品,划算到炸。

7.MAKE UP FOR EVER UHD 經典底妝組:ULTRA HD 超進化無瑕粉底液 30ml、ULTRAHD 超進化無瑕微晶蜜粉餅6.2g、彈力美妝蛋,特價2847元

MAKE UP FOR EVER經典的超進化無瑕粉底液,可以輕鬆打造出4K螢幕都無法看透的細緻毛孔妝感,而且一點都不乾燥,受到很多人喜愛,搭配蜜粉餅也是非常熱銷的好物,這組合買起來絕對超划算。

8.M.A.C 我是許太太組合:超持妝全能氣墊粉餅、超顯白防護飾底乳、持妝無瑕粉餅迷你版、晶亮潤膚乳液迷你版,優惠價3300元

由許光漢代言的超持妝全能氣墊粉餅,擁有超強的遮瑕度以及完美的持妝效果,上市之後立刻受到年輕女孩的喜愛,又被暱稱為「殺手氣墊」, 搭配上韓妞們最喜歡的超顯白防護飾底乳,一整組就可以完成整個底妝,方便又省錢。

9.雪花秀 滋陰生人蔘修護霜組:滋陰生人蔘修護霜+其他小樣組合,優惠價6980元

雪花秀最經典的就是滋陰生人蔘修護霜,它可以說是品牌的創始產品,非常厲害,這次母親節當然也少不了它的組合,可以在MOMO購物網買到品牌正貨的商品,同時還加贈許多小樣,買起來相當於一整套保養都搞定了,非常方便實用。

10.蘭芝 睡美人香氛水凝膜加大囤貨組:睡美人香氛水凝膜100ml+睡美人香氛水凝膜70ml+其他小樣組合,優惠價2128元

蘭芝的晚安凍膜不但可以當作睡前使用,還可以冰在冰箱當作曬後舒緩保濕的單品,小小一罐就非常多種用法,因此受到很多年輕女孩喜愛,這次推出大罐跟小罐的囤貨組合,還有其他方便使用的小瓶裝,身為省錢一族的小資女絕對不能錯過。