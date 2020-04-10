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躺在家當廢人也可以寵愛媽媽！10款線上就能買到的超值特惠組

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記者李薇／綜合報導

受到疫情影響，很多人都會避免出門，除了保護自己，也是保護別人，不過隨著母親節到來，又很想出門去搶貨的人，其實現在各品牌都有官網可以買，《ET FASHION》也整理10大網路上就可以買到的特惠組，不需要出門，也可以寵愛媽媽。

▲母親節,雅詩蘭黛,黛珂,倩碧,MAKE UP FOR EVER,M.A.C,嬌蘭,茱莉蔻,蘭芝,雪花秀,蘭蔻。（圖／品牌提供）

1.雅詩蘭黛 啟動年輕雙天后保養組：特潤超導修護露50ML＋微分子肌底原生露200ML＋微分子肌底原生露 30ML＋年輕肌密無敵霜 15ML＋特潤超導修護露7ML，優惠價6850元

雅詩蘭黛的「小棕瓶」特潤超導修護露，深受許多明星喜愛，像是小S、ELLA都是它的忠實粉絲，難怪可以輕鬆Hold住肌齡，看起來超級年輕，身為粉絲當然也要追隨，趁著週年慶期間入手經典的商品，不但省荷包，還可以讓自己看起來更加年輕。

▲母親節,雅詩蘭黛,黛珂,倩碧,MAKE UP FOR EVER,M.A.C,嬌蘭,茱莉蔻,蘭芝,雪花秀,蘭蔻。（圖／品牌提供）

2.蘭蔻 超未來修護明星組：超未來肌因賦活露 50ml＋超進化肌因活性安瓶 20ml＋超未來肌因賦活露7ml *2＋超進化肌因活性安瓶4ml *2，優惠價6400元

蘭蔻的「小黑瓶」還有「小黑安瓶」用過的人都會瘋狂回購，因為肌膚的細緻度跟光滑程度，完全是其他品牌無法比，這次推出相關的組和，還贈送同樣的小樣，簡直有夠划算，而且官網買滿4700元還可以獲得其他贈禮，當然要宅在家裡買就好。

▲母親節,雅詩蘭黛,黛珂,倩碧,MAKE UP FOR EVER,M.A.C,嬌蘭,茱莉蔻,蘭芝,雪花秀,蘭蔻。（圖／品牌提供）

3.嬌蘭 24K純金光奢華底妝組：24K純金光粉底液 #00＋皇家蜂王乳蜜露 40ml＋皇家蜂王乳平衡油5ml＋皇家蜂王乳超拉提亮眼霜 3ml＋皇家蜂王乳蜂蜜修護霜7ml＋24K水感隔離凝露5ml，優惠價3,550元

想要擁有貴婦般的好命肌膚，一定要完全沒有瑕疵，但是又看起來像是沒有上妝般的透出光澤，24K純金光粉底液因為可以做到這個效果，因此大受年輕女孩喜愛，這次搭配組合下殺53折，絕對是入手頂級粉底好時機。

▲母親節,雅詩蘭黛,黛珂,倩碧,MAKE UP FOR EVER,M.A.C,嬌蘭,茱莉蔻,蘭芝,雪花秀,蘭蔻。（圖／品牌提供）

4.黛珂 保濕美容液明星組：保濕美容液 60mL、超微脂修護源露 30mL、保濕美容液 15mL、黛珂 AQ甦活嫩白乳 14mL、黛珂 AQ甦活嫩白露 14mL，優惠價3980元

針對這波疫情，黛珂也緊急上線了線上官網，讓小資女孩不出門也可以下單入手保養品，其中最知名的保濕美容液，塗抹在肌膚就立刻吸收，隔天肌膚有感澎潤，因此受到很多女性喜歡，絕對是必收的組合。

▲母親節,雅詩蘭黛,黛珂,倩碧,MAKE UP FOR EVER,M.A.C,嬌蘭,茱莉蔻,蘭芝,雪花秀,蘭蔻。（圖／品牌提供）

5.倩碧 水磁場買正貨送眼部精華正貨組：水磁場72H超循環保濕凝膠 50ml＋水磁場96H極效保濕眼部精華15ml，優惠價1600元

倩碧的水磁場保濕凝膠被網友譽為是保濕神霜，因為清爽的質地台灣使用一點都不會黏膩，隔天肌膚就像是喝飽水一樣透亮澎潤，很多人都是3、4罐的囤貨，這次送眼部精華可以說是超級大方，絕對要買起來放，直接用到冬天。

▲母親節,雅詩蘭黛,黛珂,倩碧,MAKE UP FOR EVER,M.A.C,嬌蘭,茱莉蔻,蘭芝,雪花秀,蘭蔻。（圖／品牌提供）

6.茱莉蔻 護手霜經典組：護手霜125ml*2＋薰衣草護手霜40ml、玫瑰護手霜15ml＋滿額三件組

最近針對防疫很多人都會使用乾洗手，導致雙手乾燥粗糙，茱莉蔻的護手霜擁有超強的滋潤度，同時又可以在肌膚形成一層薄膜，保護雙手不受外界刺激，用過的人都說讚，這次官網購買不但可以任選香味，還再加送3件組保養品，划算到炸。

▲母親節,雅詩蘭黛,黛珂,倩碧,MAKE UP FOR EVER,M.A.C,嬌蘭,茱莉蔻,蘭芝,雪花秀,蘭蔻。（圖／品牌提供）

7.MAKE UP FOR EVER UHD 經典底妝組：ULTRA HD 超進化無瑕粉底液 30ml、ULTRAHD 超進化無瑕微晶蜜粉餅6.2g、彈力美妝蛋，特價2847元

MAKE UP FOR EVER經典的超進化無瑕粉底液，可以輕鬆打造出4K螢幕都無法看透的細緻毛孔妝感，而且一點都不乾燥，受到很多人喜愛，搭配蜜粉餅也是非常熱銷的好物，這組合買起來絕對超划算。

▲母親節,雅詩蘭黛,黛珂,倩碧,MAKE UP FOR EVER,M.A.C,嬌蘭,茱莉蔻,蘭芝,雪花秀,蘭蔻。（圖／品牌提供）

8.M.A.C 我是許太太組合：超持妝全能氣墊粉餅、超顯白防護飾底乳、持妝無瑕粉餅迷你版、晶亮潤膚乳液迷你版，優惠價3300元

由許光漢代言的超持妝全能氣墊粉餅，擁有超強的遮瑕度以及完美的持妝效果，上市之後立刻受到年輕女孩的喜愛，又被暱稱為「殺手氣墊」， 搭配上韓妞們最喜歡的超顯白防護飾底乳，一整組就可以完成整個底妝，方便又省錢。

▲母親節,雅詩蘭黛,黛珂,倩碧,MAKE UP FOR EVER,M.A.C,嬌蘭,茱莉蔻,蘭芝,雪花秀,蘭蔻。（圖／品牌提供）

9.雪花秀 滋陰生人蔘修護霜組：滋陰生人蔘修護霜＋其他小樣組合，優惠價6980元

雪花秀最經典的就是滋陰生人蔘修護霜，它可以說是品牌的創始產品，非常厲害，這次母親節當然也少不了它的組合，可以在MOMO購物網買到品牌正貨的商品，同時還加贈許多小樣，買起來相當於一整套保養都搞定了，非常方便實用。

▲母親節,雅詩蘭黛,黛珂,倩碧,MAKE UP FOR EVER,M.A.C,嬌蘭,茱莉蔻,蘭芝,雪花秀,蘭蔻。（圖／品牌提供）

10.蘭芝 睡美人香氛水凝膜加大囤貨組：睡美人香氛水凝膜100ml＋睡美人香氛水凝膜70ml＋其他小樣組合，優惠價2128元

蘭芝的晚安凍膜不但可以當作睡前使用，還可以冰在冰箱當作曬後舒緩保濕的單品，小小一罐就非常多種用法，因此受到很多年輕女孩喜愛，這次推出大罐跟小罐的囤貨組合，還有其他方便使用的小瓶裝，身為省錢一族的小資女絕對不能錯過。

關鍵字：

母親節, 2020母親節, 雅詩蘭黛, 黛珂, 倩碧, MAKE UP FOR EVER, M.A.C, 嬌蘭, 茱莉蔻, 蘭芝, 雪花秀, 蘭蔻。（圖／品牌提供）
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