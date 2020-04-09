皮膚科醫生曝「0元眼周保養法」　簡單3步驟就搞定

▲皮膚科醫師指出，其實並非所有人都需要額外使用眼周保養品。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

最新一份超過9,000人的網路調查顯示，高達84%民眾都認為自己需要眼部保養產品，但皮膚科醫師蔡依倫表示，眼周保養需求與臉部其實大同小異，利用現有的護膚品搭配正確保養、按摩手法，就可滿足多數眼周需求；而若是肌膚較為脆弱或眼周特別需要保養的人，則可再加上活性更高的眼部專用保養輔助，依照個人膚質、狀況挑選最適合的保養方式，才是真的為肌膚好。

運用一般保養品做眼周護理法



針對「眼周保養需求與臉部其實大同小異」，皮膚科醫師蔡依倫表示，眼周保養與臉部的相同點是，眼周肌膚本就是臉部的一部分，兩者結構相近，加上現在的保養科技先進，讓臉部與眼周吧養品的效果差距更小，「就成分而言，並不容易判斷一般眼霜與乳霜的不同。」所以不一定每個人都需要額外的眼周保養品。

▲善用手邊的臉部護膚品搭配按摩手法就能滿足一般眼周保養需求。（圖／翻攝IG@wasobeauty）



對於眼周非特別脆弱的人而言，只要善用手邊原有的護膚品，搭配以下步驟就能呵護眼周肌膚：

Step 1：全臉補水並帶到眼周肌膚，讓精華露中的玻尿酸等水相保養成分為肌膚補水，展現喝飽水的明亮彈潤，

Step 2：取用乳液／乳霜或1滴精華油在左手無名指腹，用右手中指和無名指搓開，輕輕於眼周、均勻輕拭推勻，並搭配點開、提拉、按壓等手法按摩眼周。

Step 3：最後再取適量乳液／乳霜或精華油於手心搓開，均勻按壓全臉，讓滋養封存在肌膚裡。

▲眼周肌膚較脆弱或對眼周肌膚護理要求較高的人，可額外加入眼周保養品。（圖／品牌提供）



眼周需要保養的族群



而「眼周保養需求與臉部其實大同小異」的「小異」在於眼周肌膚的角質較薄、油脂分泌較少，加上每天眨眼、揉眼、卸妝等動作，讓眼周成為容易透露年齡的部位，若是肌膚較容易缺水的乾性肌、頻繁上妝卸妝的眼妝控或愛笑、臉部表情變化多等眼周肌膚特別脆弱的族群，眼周就會特別需要保養，則可額外使用活性密度更高的眼周護理品。

▲綠藤生機 澄澈眼部雙精華，15ml，NT$1,980。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



針對特別需要眼周護理的族群，知名純淨保養品牌綠藤生機推出全新形態的眼周護理品「澄澈眼部雙精華」。為了捨棄界面活性劑、修飾性粉體等非必要成份，且能更提升產品的活性密度，綠藤生機突破一般眼霜框架，打造出獨特的油水雙層劑型。

上層油萃精華裡運用人氣商品「綠色海洋精華油」的經典成分海洋藤竹油萃成分和兩種特殊藻類萃取成分，能提升緊緻度與明亮感，改善紋路；下層的水相精華中，則以能提升肌膚含水量的印度刺竹發酵萃取物取代純水，作為整瓶精華液基底，加上集結積雪草、德國洋甘菊、三七草等七種舒緩修護功能草本，能為敏感脆弱的眼周肌膚，抵抗頻繁活動、上妝等外界刺激。

▲使用前輕搖瓶身10秒，待上下雙層精華以金黃的細緻氣泡狀均勻呈現再使用。（圖／記者張毓容攝）

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