OFF DUTY攜手墨鏡品牌大玩創意　眼鏡布口袋、視力檢查表貼心又可愛

加拿大新銳設計師品牌OFF DUTY在今年春夏攜手英國倫敦墨鏡品牌BLYSZAK推出了跨界聯名系列,兩品牌活用各自的特色讓服飾與眼鏡碰撞出獨具巧思的設計單品,像是衛衣上專門為放置眼鏡所設計的收納口袋,還有「視力檢查表」的布標都是超可愛的細節,以黑色、藍色、粉色為主營造清新春夏之感,是男生、女生都適合的潮流新選擇。

OFF DUTY 2020春夏以「OUT OF SIGHT,OUT OF MIND」為概念,傳遞「眼不見,心不煩」的主題,希望人們在這處處令人緊張的現況下,也不要畏懼釋放天馬行空的想像力,就像是本季與ARTIFACTS敦南旗艦店獨家合作的期間限定櫥窗,以天空藍與粉紅色調配出夢幻的虛實交錯之感,搭配品牌草寫字母饒富趣味與童心。

▲於門口的潛水艇造型戶外裝置拍照並打卡,還可享有9折優惠。

本季特別與英國倫敦墨鏡品牌BLAYSZAK推出了跨界聯乘系列,看似完全不同領域的兩品牌,共同追求「真實自我」的價值觀,在此次合作中嘗試將抽象概念注入真實的形象,用創意顛覆被侷限的想像。

衛衣及短褲上特別設計了眼鏡收納口袋,內裏為超柔軟的眼鏡布材質,直接將眼鏡鏡片朝內放入,也絲毫不用擔心刮傷;百搭的黑白兩色T-shirt則是以「視力檢查表」為靈感,結合OFF DUTY與BLYSZAK的美學打造而成,只靠四角車線固定的可愛布標,營造輕盈感同時富有設計巧思。

▲衛衣NT$5,980、短褲NT$4,480。



呼應本季主題三原色,本次推出的墨鏡款式採用了BLYSZAK春夏全新設計款式「Signature II」,搭載金屬霧黑鏡框,為質感升級。

▲設計款墨鏡,NT$10,980。

此外,OFF DUTY本季春夏推出的格紋套裝中,看似低調的單品上運用了特殊的反光材質,隱藏在黑、藍交織的格紋當中,在黑暗中、燈光下則會特別搶眼。

▲採用在昏暗燈光或是閃光燈下會反光的車線材質,低調中卻相當搶眼。



