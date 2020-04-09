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OFF DUTY攜手墨鏡品牌大玩創意　眼鏡布口袋、視力檢查表貼心又可愛

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▲OFF DUTY春夏系列與墨鏡品牌推出創意聯名，超可愛細節不能錯過。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供、記者王則絲攝

加拿大新銳設計師品牌OFF DUTY在今年春夏攜手英國倫敦墨鏡品牌BLYSZAK推出了跨界聯名系列，兩品牌活用各自的特色讓服飾與眼鏡碰撞出獨具巧思的設計單品，像是衛衣上專門為放置眼鏡所設計的收納口袋，還有「視力檢查表」的布標都是超可愛的細節，以黑色、藍色、粉色為主營造清新春夏之感，是男生、女生都適合的潮流新選擇。

▲OFF DUTY 。（圖／品牌提供）

OFF DUTY 2020春夏以「OUT OF SIGHT,OUT OF MIND」為概念，傳遞「眼不見，心不煩」的主題，希望人們在這處處令人緊張的現況下，也不要畏懼釋放天馬行空的想像力，就像是本季與ARTIFACTS敦南旗艦店獨家合作的期間限定櫥窗，以天空藍與粉紅色調配出夢幻的虛實交錯之感，搭配品牌草寫字母饒富趣味與童心。

▲OFF DUTY春夏 。（圖／記者王則絲攝）

▲OFF DUTY春夏 。（圖／記者王則絲攝）

▲於門口的潛水艇造型戶外裝置拍照並打卡，還可享有9折優惠。

本季特別與英國倫敦墨鏡品牌BLAYSZAK推出了跨界聯乘系列，看似完全不同領域的兩品牌，共同追求「真實自我」的價值觀，在此次合作中嘗試將抽象概念注入真實的形象，用創意顛覆被侷限的想像。

▲OFF DUTY 。（圖／品牌提供）

▲OFF DUTY 。（圖／品牌提供）

衛衣及短褲上特別設計了眼鏡收納口袋，內裏為超柔軟的眼鏡布材質，直接將眼鏡鏡片朝內放入，也絲毫不用擔心刮傷；百搭的黑白兩色T-shirt則是以「視力檢查表」為靈感，結合OFF DUTY與BLYSZAK的美學打造而成，只靠四角車線固定的可愛布標，營造輕盈感同時富有設計巧思。

▲OFF DUTY 。（圖／品牌提供）

▲OFF DUTY 。（圖／品牌提供）

▲衛衣NT＄5,980、短褲NT＄4,480。

呼應本季主題三原色，本次推出的墨鏡款式採用了BLYSZAK春夏全新設計款式「Signature II」，搭載金屬霧黑鏡框，為質感升級。

▲OFF DUTY 。（圖／品牌提供）

▲設計款墨鏡，NT＄10,980。

此外，OFF DUTY本季春夏推出的格紋套裝中，看似低調的單品上運用了特殊的反光材質，隱藏在黑、藍交織的格紋當中，在黑暗中、燈光下則會特別搶眼。

▲OFF DUTY 。（圖／品牌提供）

▲OFF DUTY春夏 。（圖／記者王則絲攝）

▲採用在昏暗燈光或是閃光燈下會反光的車線材質，低調中卻相當搶眼。

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關鍵字：

OFF DUTY, ARTIFACTS, 聯名, 春夏, 墨鏡
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