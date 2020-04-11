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外出補妝神器！日本女生必備「抗倦容噴霧」，一噴亮起來

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▲▼日本女生人手一瓶「抗倦容噴霧」。（圖／品牌提供）

▲迷你噴霧隨手噴，讓疲憊膚況瞬間復活。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

下午照鏡子時，總是看起來憔悴沒活力嗎？室內外溫差，總讓肌膚變得乾燥、暗沉，整天奔波在外，卻又沒時間補妝，這時候你需要一瓶抗倦容噴霧，輕輕一奔補足所需水分，讓美容成分直送肌膚底層！

▲▼日本女生人手一瓶「抗倦容噴霧」。（圖／品牌提供）

SHISEIDO 怡麗絲爾 彈潤瞬效超微噴霧，80ml，800元。

美容液加美容油的雙層型態，一噴讓乾荒肌潤澤補水，拿來補妝也不影響妝感，內含淡淡蓮花香氣讓人舒緩放鬆。

▲▼日本女生人手一瓶「抗倦容噴霧」。（圖／品牌提供）

KOSE SEKKISUI 雪肌粋化粧水噴霧，35g，199元。

方便攜帶的迷你尺寸，能隨時給予肌膚保濕感，內含薏仁籽淬取液，帶妝使用可預防乾燥造成的脫妝，保水同時收斂毛孔。

▲▼日本女生人手一瓶「抗倦容噴霧」。（圖／品牌提供）

M·A·C FIX+活力水噴霧（保濕精華版），100ml，1,050元。

品牌後台補妝神器，能有效改善模特兒長時間帶妝走秀、不停換妝下的脫妝問題，輕噴幫助補水且喚醒疲憊肌，更是不穩定膚況的急救良品。

▲▼日本女生人手一瓶「抗倦容噴霧」。（圖／品牌提供）

Jurlique 玫瑰活膚露（2020奢華限定版），200ml，2,050元。

經典口碑的機能型保濕噴霧，蘊藏古老高盧玫瑰、千葉玫瑰、犬玫瑰、以及野玫瑰4種活性補水能量，更添加舒緩鎮定的吉拉索蘆薈葉萃取，和優秀保濕效果的藥蜀葵，一噴喚醒乾燥肌膚，同時提升明亮感。

▲▼日本女生人手一瓶「抗倦容噴霧」。（圖／品牌提供）

Aesop 瞬間滋潤噴霧50ml，750元。

清爽的保濕噴霧蘊含玫瑰花瓣，可喚醒及復甦肌膚，適合長時間在室內或空調環境下使用，也推薦給配戴口罩，需要定期補充肌膚水分，補妝前使用效果也相當不錯。

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關鍵字：

抗倦容, 保濕, 噴霧, 保養
fashion.net

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