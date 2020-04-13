超逼真食物手機架引熱議！鮭魚卵、炸蝦壽司好美味　甜食控必備鬆餅款

編輯／Emily 圖／翻攝自strapya.com、foodishstore.jp

日本常推出許多食物造型小物，像先前的橘子筆筒、納豆票卡夾…各種奇葩商品讓人驚嘆。這次有一系列超仿真的食物造型手機架引起熱議，鮭魚卵、炸蝦壽司款超美味，甜食控絕不能錯過各種口味的鬆餅款，還有串燒、章魚燒小吃款，把手機架在中間追劇好方便，看了肚子也跟著餓起來。

這系列手機架類似餐廳外面常放的塑膠模型，食物種類繁多，每一款都做得超級逼真，讓人忍不住要流口水，擺在桌上可愛又搞怪，一定很引人注目。

#壽司款

日本的代表性食物就是壽司啦！白飯上擺滿鮭魚生魚片和大顆鮭魚卵，看起來超鮮美，換上金黃酥脆的炸蝦也很好吃，用看的就能想起壽司的滋味。

#鬆餅款

喜歡吃甜食的話，不能錯過鬆餅款，除了基本放上奶油的鬆餅，還有加了果醬、冰淇淋的莓果口味，以及綠色的抹茶口味，上面還有紅豆跟白玉，也太可愛了吧！

#小吃款

其他還有超多種食物，像章魚燒、串燒都是大家愛吃的小吃，新鮮生蠔款造型獨特有趣。另外有一款是美式食物漢堡，特別的是手機架底座變成漢堡麵包。

這系列售價3,960日圓（約台幣1,093元），可以在Hamee網站上買到。另外專門做食物模型的食品サンプル專門店，也有推出食物造型手機架，他推出的款式是一盤義大利麵和一碗拉麵，義大利麵還有兩種口味，把手機放在中間搞笑又有趣。義大利麵款售價5,980日圓（約台幣1,650元）、拉麵款售價8,280日圓（約台幣2,285元）。

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