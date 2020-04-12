使用乾洗手牢記「8步驟搓揉法」才夠力　掌心、虎口都別放過

▲使用乾洗手也有小撇步。（圖／pixabay）



文／C編

最近，乾洗手是很多人出門必備的單品，但是除了噴灑在雙手或想要清潔的地方之外，國立三軍總醫院提出8個使用時需要注意的「搓揉」小步驟，全部做完整了，才能讓雙手確實潔淨，而不是只有做做樣子而已。

以下就是8個步驟，默默記下來：

1.將乾洗手按壓在手上

2.掌心對掌心搓揉

3.掌心搓揉手臂、再兩手交替

4.指縫間搓揉

5.指背向掌心搓揉

6.虎口對拇指搓揉、再兩手交替

7.指尖隊掌心搓揉再兩手交替

8.乾洗手步驟完成

▲噴霧式乾洗手使用範圍廣。（圖／pexels）

透過這樣按摩搓揉的步驟，乾洗手才能均勻分布在雙手的範圍，使用的用量也比過去建議多增加一點，大約50元的大小，就可以完整讓雙手都被消毒到，在沒有水的狀況下，也能清潔乾淨。

一般市面上的乾洗手，有噴霧或凝膠，噴霧使用的範圍更廣一些，不僅可以清潔雙手，也可以噴在紙巾上，擦拭鍵盤、手機等經常使用的物品，加上水狀很清爽，適合怕黏膩感的人，挑選時可以注意如果含75%酒精、添加茶樹精油，可以雙重防護，是不錯的選擇，另外，記得要多帶一條護手霜在身上，才不會因為太常清潔雙手，造成乾燥不適。

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