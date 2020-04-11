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LIFE・經典／以屋頂為重點的建築　日本工作室把二樓變成可坐著的白色大雲

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▲日本Studio Velocity工作室。（圖／翻攝Studio Velocity官網）

▲日本Studio Velocity工作室，有著能跟大家分享的屋頂花園。（圖／翻攝Studio Velocity官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

無論在哪個時代，人們持續思考不同的建築與建造方式，包括居住舒適性、與環境更自然的關係、都市中產生的景觀、使用的用途等，日本愛知縣的建築公司Studio Velocity在建造自己的辦公室時，考量到公共建築的新願景，採取一種新的建築設計，將屋頂變成人人都能歡聚的白色花園，從Google Earth上往下看，像是在城市中展開的白色大雲。

▲日本Studio Velocity工作室。（圖／翻攝Studio Velocity官網）

▲日本Studio Velocity工作室。（圖／翻攝Studio Velocity官網）

▲日本Studio Velocity工作室。（圖／翻攝Studio Velocity官網）

Studio Velocity的建築主要以屋頂來貫穿整個概念，辦公室主要以巨大一體的流線屋頂來區分整體空間，一樓寬廣的場域以大型通透的規劃，區分辦公區工作台，以及會議的長桌，傾斜的天花板能為一樓帶入更多天然採光，也讓上方線條更有律動。

▲日本Studio Velocity工作室。（圖／翻攝Studio Velocity官網）

▲日本Studio Velocity工作室。（圖／翻攝Studio Velocity官網）

中庭則以透明的玻璃來貫徹穿透感，中央的大樹則透過屋頂預留的空間，持續向上延伸，也成為二樓露天屋頂上的一番景色，往內凹陷的白色屋頂可從二樓的廚房與飯廳空間進入，是一個超大型露台的設計，可容納150位民眾的空間大小，讓它可用作會議室與集會場所，坐在屋頂上曬太陽，宛如像是坐在大片白雲一般愜意。

▲日本Studio Velocity工作室。（圖／翻攝Studio Velocity官網）

▲日本Studio Velocity工作室。（圖／翻攝Studio Velocity官網）

關鍵字：

LIFE, 經典, 建築
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