別騙自己！　忘不了前任3跡象　有中就別開啟新戀情

▲對前任無法忘懷，幾個徵兆告訴妳對新戀情還沒準備好。（圖／unsplash）

編輯／借借

前一段已經過去，生活卻仍持續，遇到了彷彿能夠再次心動的人，然而心情真的準備好了嗎？想用新戀情為自己得上一段療傷，可能只會越愛越混亂，如果妳是下列3種狀況的女孩，代表妳還沒看開，先把開啟戀情的鑰匙藏起來，別讓自私變成傷害。

▲審視自己的內心，別對喜歡你的人造成傷害。（圖／翻攝PEXELS）

前任的話很重要

前任說：「我喜歡妳長髮。」原本想剪短髮的念頭就一掃而空，仍努力維持過瘦的體態，因為前任喜歡骨感，妳可以告訴所有人，自己喜歡留長髮，不喜歡練腹肌，但自己清楚那不是真正原因，前任的話對妳很重要，心底總想著復合的可能，何不找找自己真正最想要變成什麼樣子。

▲前任說的話總是最重要的，自己總是忘了真正想要什麼。（圖／翻攝PEXELS）

無法平靜看待前任有關的事物

上個戀愛傷妳太深，當下逃避是正常的，而隔段時間之後，妳仍然無法從他家門走過，躲避他可能會活動的區域，推掉他也可能出席的飯局，甚至在房間的那個箱子裡，還有會讓妳看了大哭的物品，妳不想留卻捨不得丟，代表妳還沒有走過。

▲對他相關的事物無法平靜地看待，代表還沒走過。（圖／翻攝PEXELS）

新人比不上舊人

總拿對方跟前任暗暗比較，身高沒他高、說話也不夠幽默，每次答應跟他吃飯，又覺得對方選餐廳的品味差他一點，雖然很溫柔，卻只及前任8成，雖說有比較難免，但出現這樣的心態，不但自己處處圍繞前任陰影無法放下，對新人也不盡公平，先做朋友對兩方都好。