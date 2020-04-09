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折扣超越母親節檔期！媚比琳買一送一、寵愛之名下殺3折

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▲媚比琳,寵愛之名,。（圖／品牌提供）

▲媚比琳推出超狂優惠。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導

隨著疫情延燒，許多品牌紛紛祭出優惠好康，像是開架品牌媚比琳就推出防疫口罩妝的優惠，包括FIT ME空氣絲絨蜜粉、喚顏妝前乳系列、定型濃捲風防水睫毛膏等通路限定買一送一；醫美品牌寵愛之名也推出線上面膜、組合、保養單品通通下殺3折起，比母親節檔期還要殺。

媚比琳推出口罩妝5步驟限定優惠，開架銷售No.1、榮登多次紐約時裝周後台指定底妝的FIT ME反孔特霧粉底液，原價400元，優惠價NT$279，等於下殺69折；，更厲害的是FIT ME空氣絲絨蜜粉、喚顏妝前乳系列、定型濃捲風防水睫毛膏、媚比琳極綻色唇膏系列通路限定買一送一，整個超級優惠，快揪姊妹一起買。

另外，媚比琳旗下一項默默超熱賣的輕柔眼唇卸妝液150ml限量版，比起過去是兩倍量，但價格只要199元，相當超值；目前優惠從今日搶先在屈臣氏開跑，但根據每個通路不同，檔期也有所差異，建議要入手可以先上網站查詢。

寵愛之名也在網路舉辦品牌特賣會，旗下面膜、精華液、乳液等單品通通有折扣，最低下殺3折起，第一波將於4月8日至10日於YAHOO!購物中心、第二波4月11日至14在寵愛之名官網舉辦，不需要人擠人，直接在官網就可以開搶。

關鍵字：

媚比琳, 寵愛之名, 保養, 折扣
fashion.net

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