一瓶變出超多種味道！疊香新手必學的「香水混搭」3秘訣　

▲近年來越來越多人喜歡用「疊香」混搭出自己喜歡的香氣。（圖／翻攝IG@ohuprettythings、@bilbo_park）

記者張毓容／台北報導

近年來，混搭不同香水的「疊香」越來越流行，不僅能創造出獨一無二的香氣，不怕滿大街「撞香」，還能讓噴膩的香水變化出超多種新香氣，但隨便拿幾種香水胡亂混噴，可能沒噴出新香味，反而噴成臭味！對於剛開始接觸混香的人而言，到底怎麼噴不出錯？快把以下3個秘訣學起來，新手也能輕鬆混搭出屬於自己的美好香味。

▲用同一種香調混噴香氛是最簡單上手的方式。（圖／翻攝pexels）



1.混噴同一種香調



對於剛開始嘗試混香的新手來說，使用同一種香調的香氣來疊加是最簡單的混搭法，尤其像是木質香、花香、果香、水生調等味道比較純淨的香調，更是不容易出錯。其中，柑橘香調雖然因香氣很有特點常會被單獨拿出來說，但因為也是屬於果香調，因此也很適合和其他果香混噴。

▲不同香調的混搭靈感可從香水裡經常混搭在一起的香調組合找。（圖／翻攝IG@100.bon）



2.互補香調混噴



熟悉同香調的疊香後，可以開始試著嘗試不同香調的混搭，如果一開始沒有頭緒、怕出錯，可以從市面上調配好的香水找常會搭在一起的香調組合，像是果香＋花香、果香＋辛香調、辛香調＋食物香、柑橘調＋花香、柑橘調＋木質調、木質調＋花香……等。

想要更好上手，可以先從比較乾淨柔和的味道開始挑選，比較不容易有衝突感，因為像是味道比較濃烈或特殊的香氣難度較高，一個不小心沒疊加好就很容易變成災難，建議不要一開始就挑戰。

▲疊香的噴法可以噴在同一局部，也可噴在身上對稱的位置。（圖／翻攝IG@il.mio.segreto.nature）



3.疊香方式



所謂的混香，其實實際操作方法很簡單，直接把想疊加的香氣依序噴灑到身上就可以，千萬不要把一瓶香水倒進另一瓶香水中，也不要拿一個空瓶把兩三種香水倒進去混合。可以直接將不同香氣依序噴在同一個局部上，怕香味太濃的話，也可以在身體的對稱位置分別噴灑要混搭的香水，像是左右手腕、胸前和後背等。

另外，一開始嘗試混香的新手，對香味的混搭還沒有太多經驗可以預測，疊加的香氣最好不要超過3種，且先建議先噴香氣較濃的味道，再噴較淡的香氣。

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