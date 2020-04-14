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説・流行／泫雅、Jennie私服大宗品牌UNIF超平價　韓星同款萬元可買一整套

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@hyunah_aa、@jennierubyjane、@unif、UNIF官網

當紅的韓流偶像們不只吸睛更吸「金」，可觀的收入通常反映在個人收藏的時裝單品上，動輒十幾萬的名牌、包包，粉絲們想入手同款都難。不過其實許多女星私下也愛穿平價服飾，像是帶貨能力超強大的泫雅與BLACK PINK成員，都非常喜歡洛杉磯潮牌「UNIF」，多次穿著該品牌衣服並成為熱搜爆款，想跟上偶像的眼光與時尚腳步，那麼絕對要認識UNIF。

▲UNIF。（圖／翻攝自IG）

泫雅可以說是為UNIF帶貨的最大推手之一，豪不吝於在IG上分享生活的她，多套日常穿搭中都能發現UNIF的影子，有時看到UNIF的衣服更會有：「這就是泫雅風！」的錯覺，充滿彩色、夢幻氛圍，又能凸顯身材的設計，仔細搜尋就能發現泫雅私下收藏非常多件UNIF單品。

▲UNIF。（圖／翻攝自IG）

另外，大熱女團BLACK PINK在全球更是有不可小覷的影響力，團員Jennie與Lisa同樣也是UNIF的愛好者，雖然平常都沒有親自說明服裝的出處，但還是輕鬆被網友們發現這些單品正是來自UNIF。像是粉紫、藍、粉色渲染的捲邊貼身上衣，Jennie與雪莉都各有一件，性感的酪梨綠色小花邊針織衫，Jennie更是愛到包了同款的粉紅色。Lisa 某次貼出旅遊照片中，泳衣外罩的透視豹紋衫，也同樣是來自UNIF。

▲UNIF。（圖／翻攝自IG）

▲UNIF。（圖／翻攝自IG）

UNIF是來自美國洛杉磯的服飾品牌，為「UR NOT IN FASHION」的縮寫，由設計師Eric Espinoza於2003年創立，當時僅利用了1500美金便獨自一人展開創業，後來也不斷結識其他設計師，得到鼓勵與啟發，其中品牌迎來了一位設計師Christine Lai，為UNIF奠定了現今的風格走向，將Eric「酷」的性質加入了Christine的「少女」感，使繽紛糖果色、有點酷又有點性感的美式復古服裝，成為品牌的特色。

▲UNIF。（圖／翻攝自IG）

UNIF不盲從跟隨流行趨勢，卻從不會覺得他們的衣服難看落伍，所推出的服裝中可以發現許多屬於洛杉磯街頭的元素，例如彩紅色調、暈染、破壞風、性感等略帶有點叛逆的衝突感，結合了時尚感十足的設計剪裁，記憶點非常高，讓少女們趨之若鶩。除了是當地非常受歡迎的潮牌之外，也一路紅到了亞洲，成為南韓女星們熱愛的品牌。

▲UNIF。（圖／翻攝自IG）

在UNIF的頁面上還能時常看見水原希子的身影，身為時尚模特兒與演員，身邊有數不盡的精品，仍然無法抵擋UNIF獨特的魅力，稍微的古靈精怪，恰到好處的花俏，滿足少女心同時又相當有個性，想擁有這種酷甜街頭風不用萬把塊，UNIF的服裝單品價位，約落在台幣一千五～三、四千元，許多韓星同款甚至兩千元就能入手，年輕的學生族群與小資女孩也能沒負擔的穿上明星同款！

▲UNIF。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

說流行, UNIF, 泫雅, Jennie, Black Pink, Lisa, 同款, 韓星
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