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蔡詩芸當貴氣辣媽　隨手戴卡地亞、PP錶行頭飆破百萬

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▲▼ 蔡詩芸 。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

▲蔡詩芸（左）生日與老公王陽明、女兒Katiya一同慶祝，夫妻倆各戴PP與AP金錶很搶眼。（圖／翻攝dizzydizzo IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女星蔡詩芸日前慶祝34歲生日，與老公王陽明（Sunny）、4個月大的女兒Katiya一同慶祝，滿臉幸福的模樣羨煞眾人，她當壽星的行頭也不簡單，疊戴多個手環中有卡地亞（Cartier）辨識度超高的JUSTE UN CLOU釘子手環，另一手則戴「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）金錶，行頭飆破百萬元。

▲▼ 蔡詩芸 。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

▲蔡詩芸抱著女兒幸福洋溢。（圖／翻攝dizzydizzo IG，以下同）

蔡詩芸當新手媽媽可沒變黃臉婆，不像一般新手媽咪怕戴首飾或腕錶碰傷小寶貝的稚嫩肌膚，生日當天她化淡妝、穿長版襯衫，依然戴上20萬元起跳的卡地亞釘子手環與其他款式混搭，並佩戴要價逾150萬元的Nautilus金鷹系列玫瑰金錶，絕對是時髦的壽星，老公王陽明的錶也很搶眼，是AP（Audemars Piguet，愛彼錶）皇家橡樹系列金錶。

▲▼ 蔡詩芸 。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

▲蔡詩芸背上生日禮物香奈兒包拍照，紀念甜蜜時刻。（圖／翻攝dizzydizzo IG，以下同）

當天蔡詩芸收到的生日禮物也是許多女性的夢幻逸品，王陽明獻上香奈兒（CHANEL）白色菱格紋包，壽星當然立刻背上身，拍張美照紀念幸福時刻了！

關鍵字：

蔡詩芸, 王陽明, AP, 皇家橡樹, PP, 百達翡麗, Cartier, 卡地亞
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