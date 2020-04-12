fb ig video ETtoday search mobile

想預防毛孔變粗大，先了解5大成因！用錯保養品也有事

>

▲毛孔粗大5大主因。（圖／翻攝IG）

▲先了解會造成毛孔變大的原因，就能幫助預防粗大毛孔現身。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導　

身為愛美的女性，誰不想要細緻光滑的水煮蛋美肌，但許多人都有著毛孔粗大的困擾。知名皮膚科醫師廖苑利指出，毛孔粗大不是一天造成的，想要緊緻毛孔、避免毛孔越來越大，就要先了解毛孔粗大的主要成因，對症下藥，才能有效改善毛孔問題。

1.油性肌皮脂腺發達

油性肌膚的人，皮脂腺比較發達，毛孔本來就會比較大一點，也因為油脂分泌旺盛，粉刺也比較多，容易堵塞住毛孔，進而又使毛孔變大，形成「出油粉刺型」的毛孔粗大表徵。

▲毛孔粗大5大主因。（圖／翻攝IG）

▲挑選適合自己的護膚品也能幫助預防毛孔變大。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

2.使用不合適的保養品

使用了不適合的保養品，會造成肌膚角質產生過多，角質堵塞了毛孔，也會擴大毛孔。

3.不當擠壓粉刺痘痘

長粉刺、黑頭、痘痘是每個人青春期必經的過程，有很多人都有擠粉刺或擠痘痘的習慣，但用力不當和不斷地擠壓容易導致真皮層損傷，肌膚受傷造成毛孔變大、毛孔周圍色素沈澱，也這是一種疤痕的表現。

▲毛孔粗大5大主因。（圖／翻攝IG）

▲做好清潔是養出好膚質最基本也最重要的一步。（圖／翻攝IG@94_j.a）

4.清潔不當造成毛囊炎

臉太髒也會造成毛孔粗大！廖醫師指出，清潔不當，肌膚髒污過多會使毛囊發炎，進而導致毛孔變大。

5.肌膚老化鬆弛

隨著老化的過程，肌膚內的膠原纖維蛋白和彈力纖維蛋白會慢慢減少消失，皮膚開始鬆弛、下垂，毛孔變得不平整，而使毛孔看起來變得粗大。因為老化鬆弛產生的毛孔，形狀比較特別，像是一個斜斜的水滴形，如果臉上有水滴形的毛孔，代表你已經開始產生老化徵兆，膠原蛋白比較不足了。

►毛孔粗大好苦惱？3步驟修飾出零毛孔水煮蛋肌

►6大守則讓你遠離痘痘危機！皮膚科醫師：睡美容覺真的有用

►韓妞瘋柑橘C美白！斑點毛孔OUT，讓膚色明亮超有感

關鍵字：

保養, 護膚, 毛孔, 毛孔粗大, 原因, 成因, 肌膚困擾, 粉刺, 老化, 油性肌, 擠痘痘, 擠粉刺
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

換個最容易親近大自然的旅行方式！全台7個露營景點選擇

換個最容易親近大自然的旅行方式！全台7個露營景點選擇

想預防毛孔變粗大，先了解5大成因！用錯保養品也有事

想預防毛孔變粗大，先了解5大成因！用錯保養品也有事

杯麵喝剩的湯別丟！日清公開「3步驟變蒸蛋」網驚：超好吃

杯麵喝剩的湯別丟！日清公開「3步驟變蒸蛋」網驚：超好吃

從夢境看潛意識！高處墜落顯示內心不安、死亡代表有新開始 皮卡丘戴花草帽迎接春天！寶可夢復活節新品好繽紛　炎兔兒娃娃、彩蛋必收 別騙自己！　忘不了前任3跡象　有中就別開啟新戀情 奧斯塔羅12星座一周運勢0413-0419　射手步入穩定感情、雙魚事情多又操勞 古力娜扎「簡單居家造型」素顏配條紋衣都美！　網：顏值在線 歐美超模都愛的金項鍊！Missoma高CP連凱特王妃也戴　千元就能入手 范冰冰、古力娜扎也有掉髮困擾！解決問題靠「黑芝麻」與護頭皮3技巧

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面