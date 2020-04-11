從夢境看潛意識！高處墜落顯示內心不安、死亡代表有新開始

▲夢境背後隱藏意義，幫助你讀懂內心的恐懼。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

隨著疫情延燒，每天隨著確認案例變得焦慮，夜裡多夢讓睡眠品質變好差。大部分的人通常睡醒都不記得夢境內容，但有些卻讓人深刻到忘不了，像是從高處墜落又或是要考試卻完全沒準備，夢境真的反應現實嗎？為大家拆解夢境藏著的真實含意。

被人追著跑

許多人都曾在夢中經歷被追著的畫面，無論是被仇家，甚至是被鬼追，夢中的恐懼感很重，感覺怎麼跑都跑不到盡頭。若你常做此夢，代表你尚未達到心中的夢想或目標，內心其實很急，只是總放在心中不敢說出來。

從高處墜落

夢到從高處墜落，總讓人嚇到一身冷汗，有人說這代表內心壓力大，但若從生理角度解析，入睡時身體肌肉神經處於放鬆狀態，會讓身體有一種在高處飄飄然的錯覺。從心理角度則反映你害怕面對失敗，總是對未知的問題感到不安。

認識的人死亡

如果你夢到關於死亡的夢境，請不要害怕，這不是預言，只是代表生命中某個階段完結，你可以解讀為事業也可能是愛情，往好處看就是解決人生舊篇章，即將展開新的一頁。



公眾場合沒有穿衣服

夢中出現你沒穿衣服，走在路上讓你無所適從，赤裸身體讓你承受身邊人異樣的眼光，你害怕卻找不到衣服穿。從心理學角度來說，代表你沒有自信，內心脆弱缺乏安全感。

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