日雜票選「療癒系女友」特質　長相跌出榜外、冠軍讓人猜不著

▲療癒系女生讓人相處舒服，讓男生完全離不開。（圖／翻攝《戀愛可以持續到天長地久》劇照、KKTV，以下同）

編輯 / Lily

兩個人只要在一起，即便各做各的事情也可以很舒服，身邊有位療癒系情人是多麼幸福的事情，日雜《Cancam》日前訪問將近200位左右的年輕男性，票選出療癒系女生的特質，結果令人超意外，原來身材樣貌都不是關鍵，最重要的是能為他人著想。

第1名 為對方著想

常聽人分享夫妻或是情侶相處之道，能維持長久關係的祕方不是激情，而是包容。女生能珍惜當下，欣賞對方的優點且理解對方缺點，溫柔具包容力最容易幸福，愛情也會比別人順利。

第2名 把讚美掛在嘴邊

很多人都說好男人是誇出來的，適當讚美能讓你擁有好人緣，當另一半表現好的時候，請不吝惜地說出讚美，真誠的感謝能拉近兩人的關係。

第3名 常展笑顏

對男生來說，女生的親和力很重要，若你總是掛著笑容，絕對讓印象加分。溫暖可靠的感覺，讓人忍不住想依賴，當覺得煩惱、疲憊的時候，看見笑容讓心情瞬間好起來。

第4名 懂得聆聽

有時候男生分享心事，只是想得到你的溫柔安慰，切記不要急著插話，又或是下指導棋想交對方怎麼做。只要待在身旁靜靜聆聽，適當時候給予一點溫柔回應就很暖心。

第5名 正能量個性

有的女生相處起來很舒服，因為她總是帶著正能量，很多事情會多方面思考，不會只是狂抱怨。有的人把抱怨當成聊天內容，久而久之會讓對方覺得好累，正面樂觀，談吐得宜的女生最得人疼。

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