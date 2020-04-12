讓高跟鞋好走又不磨腳4招小技巧　把2根腳趾繞起來意外有效！

▲能修飾腿部線條但又容易刮腳、不好走的高跟鞋讓許多女生又愛又恨。

編輯／Amanda 圖／翻攝IG@stuartweitzman、unsplash

許多女人都對高跟鞋又愛又恨

擁有時尚美麗外型的高跟鞋，讓腿部線條變美變修長的效果讓人愛不釋手，但又常伴隨著讓人崩潰的磨腳、腳底疼痛和雙腿酸脹，許多女生對高跟鞋都是又愛又恨，不知該怎麼辦才好。快把以下讓高跟鞋變好穿的4個實用小技巧學起來，再以不怕心愛跟鞋刮腳、不好走。

1.加厚腳掌處的鞋墊



針對緩解穿著高跟鞋時的不適，國際知名鞋履設計師Stuart Weitzman認為，將腳掌部位的鞋墊加厚是最有效的辦法。在鞋款的挑選上，可選前腳掌處有加厚的款式，或是自行額外添加鞋墊進去。

2.塗蠟或潤膚霜



穿高跟鞋前，可在最容易發生磨腳的腳後跟、腳掌兩側等處的鞋沿上先塗抹專用鞋蠟或少許潤膚霜，可以幫助減少鞋子摩擦雙腳引起的不適狀況。沒有鞋的人也可以利用家裡的蠟白色蠟燭、肥皂來代替，也有不錯的效果。

3.將兩根腳趾繞在一起



國外的時尚編輯們有流傳一個穿高跟鞋的小秘訣，只要用親膚的透氣膠布或OK繃把第三個腳趾和第四個腳趾繞在一起，像是讓五根腳趾變成四趾，就能穿大幅降低高跟鞋時腳趾的壓迫和不適，也有些人是第二和第三個腳趾繞在一起會更有效，可多試試繞在哪處對自己來說最適合。



4.保持鞋子內部乾燥



想要穿跟鞋時走路走得穩，保持鞋內的乾燥也很重要。可以選擇透氣性好的鞋款，或適時在鞋內撒上一些乾鞋粉或爽身粉，可幫助鞋子維持乾爽，穿起來也會更跟腳。

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