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香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

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▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴對稱的香奈兒Bouton de Camélia耳環，鑲嵌珍珠母貝、珍珠與美鑽，422,000元。（圖／香奈兒提供）
 

記者陳雅韻／台北報導

大眾熟悉項鍊、戒指或手環疊戴的流行法則，關於耳環搭配有什麼想法呢？香奈兒（CHANEL）提出對稱、強烈、重複、不對稱、層疊佩戴等5大風格，讓戴珠寶耳環成為一件有趣又時髦的事，發揮創意便能創造個人專屬風格。

▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲適合成雙佩戴的MIKIMOTO南洋珍珠鑽石耳環，554,000元。
 

耳環最為人熟知的乖乖牌戴法，即是成雙佩戴，香奈兒鑲嵌珍珠母貝、珍珠與鑽石的Bouton de Camélia山茶花垂墜式耳環，以及Plume de Chanel羽毛造型珍珠鑽石耳環，都是優雅端莊的款式，適合整副佩戴；以珍珠聞名MIKIMOTO南洋珠鑽石耳環也具相同特色，成對佩戴彰顯好氣質。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲只戴香奈兒Comète單邊珍珠鑽石耳環，營造強烈個人風格，300,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）
▲香奈兒主張的重複風格，是隨興將Comète鑲鑽耳環戴在同一側，250,000元。
 

追求強烈風格，單邊大型耳最能凸顯個人時尚宣言，香奈兒Comète單邊耳環一路從耳垂延伸至耳骨，戴一個已夠份量；而想隨興將同一副耳環戴在同側，款式則適合選擇貼耳設計的Coco Crush或Comète星星耳環，同戴在耳垂或另一個戴在耳骨處都有型。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲一副耳環只戴單邊展現不對稱美感，香奈兒成對的Coco Crush鑲鑽耳環174,000元。
 

不對稱佩戴法則最容易，只要耳環戴單邊就行，不少珠寶品牌也開始製作左右邊不對稱設計的耳環，往往充滿趣味感；香奈兒還提出第5種層疊佩戴法，意指將妳珍藏的香奈兒耳環都翻出來，不同系列混搭也很美！

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲層疊佩戴香奈兒彗星與山茶花耳環，Bouton de Camélia鑽石耳環523,000元。

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, MIKIMOTO
fashion.net

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