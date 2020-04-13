包・開箱／莫莉帶貨法國熱門「焦糖雲朵包」　竟1.5萬元有找

▲KOL莫莉演繹過的法國輕奢品牌SANDRO「焦糖縮口雲朵包」開箱，價格親民一萬五有找。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

法國輕奢品牌SANDRO質感路線受到許多女星喜愛，包括張鈞甯、南韓女團BLACKPINK成員Jennie都曾上身演繹，比起高奢包款動輒四五萬起跳的價格，SANDRO以設計感與平價優勢取勝，此次《ET FASHION》就開箱KOL莫莉演繹過的「焦糖縮口雲朵包」給你看，小資女都能無痛入手。

在 Instagram 查看這則貼文 莫莉 Molly Chiang（@molly_chiang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 19 日 下午 8:59 張貼

SANDRO身為小眾品牌獨特的設計感固然是一大優勢，雖然來自法國價格卻十分親民，KOL莫莉先前在個人IG上自拍一款「焦糖縮口雲朵包」就引起網友不斷發問：「包包什麼牌子？」、「手袋很美」。其實它就是來自SANDRO 2020春夏系列包款，外型以圓滾的縮口設計為一大亮點，賦予其療癒色彩，共有3種顏色，包括莫莉帶貨的亮橘色、焦糖色、白色都在日常輕鬆好上手。

▲共有3種療癒顏色，包括莫莉帶貨的亮橘色、焦糖色、白色都在日常輕鬆好上手，NT$13,680。（圖／品牌官網）

手袋體型看似不大，細節卻相當到位，包款左下方又以方型壓印方式彰顯品牌Logo，低調卻讓人一眼既視，除了外觀，功能上也不可小覷，若是將抽繩放鬆，包口上方相當開闊順勢遊走於水桶包之間，然而抽繩拉緊便恢復可愛造型，與雲朵包的可愛風格相似，包內空間寬闊可隨心置物，也提供夾層放置口紅、零錢等小物。另外，肩帶功能也是一大亮點，賦予可拆式長肩帶上肩，短提帶則輕鬆上手，中間更以奢華金錬點綴，一包3背法CP值超高。

▲包內細節處也印製品牌Logo ，置物空間相當豐富。（圖／記者鮑璿安攝）

KOL莫莉放下俐落短髮，運用整套丹寧風格搭配該包款，率性之餘橘色配件點亮所有，不論是將包款手提在腰間或是僅僅放在一旁，都成為搶鏡焦點，也呼應品牌想表達法國女性的女力特質。





▲莫莉運用全套丹寧風格搭配橘色包款，彰顯品牌表達的法國女力形象。（圖／翻攝自莫莉IG）

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