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古力娜扎「簡單居家造型」素顏配條紋衣都美！　網：顏值在線

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▲古力娜扎 。（圖／翻攝自古力娜扎IG）

▲疫情期間藝人公開行程紛紛取消，大陸女星古力娜扎PO 出居家穿搭與粉絲互動 。（圖／翻攝自古力娜扎IG）

記者鮑璿安／台北報導

疫情期間藝人公開活動都陸續取消，只能透過社群網站發佈近況與粉絲保持互動，大陸女星古力娜扎就在IG上發出多組「居家自拍」，雖然是在衣櫃前對著鏡子拍照，不過五官精緻度依舊，連私服造型都引發網友議論：「竟然有人連在家也這麼美。」

大陸女星古力娜扎純天然美貌擄獲粉絲，近日受到疫情影響公開活動也減少，只能在家與粉絲互動，日前古力娜扎在IG上發出自拍，先是以幾近素顏的模樣出鏡，穿著XOXOGOODBOY 條紋長袖上衣，下身搭配隨興的緊身褲打底，似乎頗有剛睡醒的感覺，隨後古力娜扎也綁起頭髮露出清秀臉蛋，仔細看肌膚毫無瑕疵，顏值可謂贏在起點。

除了隨興私服，古力娜扎隔日也換上了LOEWE Logo上衣，衣著以鮮亮色彩與畫筆方式呈現藝術氣息，古力娜扎也運用牛仔外套打造俐落風格，最後再綁上丸子頭，即便在家也美出新高度。不光如此，同樣坐在衣櫃前，娜扎則一改率性風格，運用南韓休閒女裝From Beginning針織外套彰顯可愛度，包括上方排扣一般的紅色花瓣和捲邊材質都相當逆齡，然而背上TOD'S小方包立刻找回女明星架勢，獲得網友一面倒大讚：「在家也這麼美」、「娜扎私服更好看」、「顏值勝出。」

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關鍵字：

古力娜扎, 新冠, 肺炎, 武漢, 疫情, 女星, 穿搭, 居家
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