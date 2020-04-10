Dior夢幻包款全被「消光」換上霧面皮革質感炸裂！讓人又犯選色障礙

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

DIOR曾經推出過的眾多明星包款，舉凡Lady Dior黛妃包、馬鞍包、經典翻蓋方包，都在女孩們最想擁有的夢幻包款清單上。而DIOR近期大舉將這些代表性包款換上了「極致霧」的霧面皮革，推出了「ULTRA MATTE COLORAMA」極致霧彩系列，並一口氣增加多款顏色配置，利用純色＋消光的設計讓質感更上一層樓，叫時尚迷們各個心癢難耐。

本次推出的「ULTRA MATTE COLORAMA」極致霧彩系列，源自於2019年的Ultra Black包款，當時以冷冽純粹的黑色霧面皮革製造出了一體成型的極限美感。創意總監Maria Grazia Chiuri延續了此「純色」如一的概念，將極致霧彩系列一口氣增加了多種色彩，除了原始的極致黑，包括了DIOR先生最愛的的特里亞農灰、2020年度色經典藍以及如烤漆般濃郁的拿鐵白。

另外也同步推出春意盎然的翡翠綠、充滿花園意象的蜜桃粉與芥末黃，還有性感、熱情的代表色櫻桃紅。DIOR極致霧彩系列推出如此多種顏色，不禁令人選擇障礙症發作。

本系列將「純色」理念全盤貫徹，在這猶如光譜般繽紛的調色盤上，每一個顏色款式都嚴格遵守，將連結包身的五金配件、鏈帶，以三層上色技術達到與皮革紋理完全一致的效果，在平滑的表面上抹去了多餘的光澤反射，如同鍍上了一層霧化的膜，一體成型的完美調性呼應了現代主義建築之父密斯凡德羅（Ludwig Mies van der Rohe）的名言：「Less is more.」，將質感層面推向新境界。

▲30 Montaigne拿鐵白粒紋小牛皮翻蓋包，NT＄120,000、Saddle珊瑚紅小牛皮馬鞍包，NT＄115,000。

▲迷你籐格紋小牛皮鍊帶包 蜜桃紅、石灰色，NT＄120,000。



▲Lady Dior海軍藍小牛皮籐格紋中型提包，NT＄150,000、Lady Dior黑色籐格紋小牛皮鍊帶長夾，NT＄58,000。



▲CD 扣環小牛皮腰帶粉膚色、石灰色，NT＄22,500。

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